Nogometaši Željezničara prošlog vikenda imali su "meč loptu" za osvajanje titule prvaka Bosne i Hercegovine, ali je Krupa zaustavila Plave i dodatno zakomplikovala borbu u vrhu Lige za prvaka BiH.

Nogometaši Željezničara prošlog vikenda imali su "meč loptu" za osvajanje titule prvaka Bosne i Hercegovine, ali je Krupa zaustavila Plave i dodatno zakomplikovala borbu u vrhu Lige za prvaka BiH.

Kratke klupe

Foto: Feđa Krvavac/Klix.ba

Nejasna odluka FK Sarajevo

Foto: Feđa Krvavac/Klix.ba

Potrebna pojačanja

U pomenutom susretu tim s Grbavice bio je lišen usluga kapitena Zajke Zebe koji je odrađivao suspenziju zbog žutih kartona. Sjajni veznjak vraća se u ekipu pred predstojeći vječiti derbi protiv Sarajeva, a u razgovoru za portal Klix.ba govorio je o najvećoj utakmici u našoj državi."Derbi je uvijek nepredvidiva utakmica, pogotovo sada jer igramo za prvo mjesto. Čak i neriješeno nam donosi titulu ako Radnik kući pobijedimo u posljednjem kolu. Sarajevu će derbi biti utakmica kojom mogu spasiti sezonu. Njima će u glavama biti samo da pobijede Želju. Nama ova utakmica puno znači, ali teško će biti. U derbiju nema pravila i nema prognoza, a jedino možemo obećati da ćemo dati maksimum", rekao nam je Zeba.Nogometaši Sarajeva sinoć su poraženi u finalu Kupa BiH, a posljednjih sedmica odigrali su veliki broj utakmica pa se očekuje i umor Bordo tima."Upravo tu bi trebali imati prednost. Vidjeli ste kad smo i mi igrali susrete Kupa sa Širokim Brijegom da smo teško igrali na dva fronta. Imamo uzak kadar, isto kao i Sarajevo. Oni čak imaju, prema mom mišljenju, i kraću klupu. Sinoć su igrali tešku utakmicu, a u glavni grad BiH stigli su u kasnim noćnim satima. A već u subotu u 17 sati je derbi. Nemaju puno vremena za odmor, dok smo mi u nekom normalnom ritmu. I sam sam odmorio gotovo 14 dana. Ipak, ništa to ne mora značiti jer će svi dati posljednji atom snage. Ko uđe hladne glave u meč, bit će u velikoj prednosti", istakao je Zeba.Kapiten Željezničara rekao je da je gledao dosta utakmica tima s Koševa ove sezone."Dobra su ekipa. Znam tri-četiri igrača koji su igrali još u Slobodi sa mnom i znamo njihove kvalitete. Ipak, ne volim puno pričati o protivničkim ekipama. Bitniji smo mi. Ako budemo na maksimumu kao što je bio slučaj protiv Zrinjskog na Grbavici te na posljednjem derbiju, uz dobru atmosferu u klubu i oko njega, trebali bi izgurati do titule", rekao je Zeba.Plavi će na Koševu biti uskraćeni podrške većeg broja navijača jer je Manijacima dodijeljeno 1.725 ulaznica, odnosno pet posto kapaciteta stadiona."Mislim da će zbog toga proraditi inat u igračima. Već dugo sam u Želji i ne znam da li je ikada bilo ovako, da nam navijači daju ovoliki vjetar u leđa. S druge strane, derbi se kvari ovim potezima čelnika kluba. Derbiju trebaju prisustvovati i jedni i drugi navijači. Nije mi jasna odluka FK Sarajevo. Mogu samo obećati da ćemo dati maksimum i želimo poslije utakmice da slavimo s našim navijačima", rekao je kapiten Željezničara.Zeba u plavom dresu još nije postigao gol gradskom rivalu, a kako nam je rekao, volio bi da to učini u ovom ključnom meču. Za naš portal dotakao se i kvaliteta Željine ekipe u odnosu na druge ekipe u Premijer ligi te na prijašnje timove najtrofejnijeg bh. kluba."Teško je podvući neku paralelu. U mom prošlom mandatu na Grbavici, kada smo s Amarom Osimom osvojili dosta trofeja, razlika je bila što smo nas sedam-osam bili 'Željina' djeca koja su drugačije gledala na sam klub, a pogotovo na derbi utakmice. Meni je derbi bio bitna utakmica odmalena, a igračima sa strane je to normalan meč. U to vrijeme bili smo na okupu dvije-tri godine, a sada svake polusezone mijenja se pola tima. Zrinjski je to iskoristio posljednjih godina ne mijenjajući puno sastav", istakao je Zeba te se osvrnuo i na svoju formu."Mogu biti zadovoljan igrama ove polusezone. Malo me poremetila povreda palca koju sam zadobio u Mostaru. Mislim da smo napravili dobar rezultat jer je primarni cilj bio nastup u evropskim takmičenjima i to smo osigurali davno. Imam sa Željom već osvojene dvije titule i dva Kupa, ali imam osjećaj da bi ova bila najslađa, jer nas niko nije shvatao ozbiljnim".Željezničar će predstojećeg ljeta igrati u evropskim takmičenjima, a već sada je izvjesno da će ekipa pretrpjeti određene promjene."Svaki kvalitetan igrač nam je dobrodošao. I da ne ode niko potrebno je pojačati dvije-tri pozicije. Ipak, bit će odlazaka i na ta mjesta se moraju dovesti kvalitetni igrači. Ako budemo prvaci igrat ćemo u Ligi prvaka gdje nismo nosioci i bit će veoma teško. Ali o tome ćemo pričati poslije, kada se završi sezona", podvukao je Zeba.Podsjetimo, veliki gradski derbi između Sarajeva i Željezničara igra se u subotu na stadionu Asim Ferhatović Hase od 17 sati.