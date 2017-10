Witsel: Gostovanje BiH je najteže u našoj grupi i pravi test za tim

Foto: EPA-EFE

Zbog crvenog kartona koji je dobio u meču protiv Gibraltara, Axel Witsel dobio je dvije utakmice suspenzije te neće nastupati u meču protiv Bosne i Hercegovine koji se u subotu igra na stadionu Grbavica.

Ovaj vezni fudbaler koji trenutno igra u Kini kaže kako postoje igrači koji ga mogu zamijeniti, te je istakao koja četiri igrača imaju specifične kvalitete u reprezentaciji Belgije.



"Youri Tielmans, Kevin De Bruyne, Steven Defour i Marouane Fellaini, sve su to igrači koji posjeduju specifične kvalitete", rekao je Witsel nakon jučerašnjeg treninga.



Nakon toga, kaže kako je Radja Nainggolan važan igrač za ekipu, ali da ne donosi on odluke o tome ko će igrati, a ko ne, s obzirom da je veznjak Rome izostavljen sa spiska selektora Roberta Martineza za posljednje dvije utakmice kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.



"Nainggolan je sjajan igrač i veoma je važan za ovu ekipu. No, nije na igračima da odlučuju ko će, a ko neće biti pozvan u reprezentaciju", rekao je Witsel.



Nakon toga, kaže kako je tek prošlog vikenda saznao da je kažnjen s dvije utakmice, te da je očekivao takvu odluku.



"Za suspenziju sam saznao prošlog vikenda, a to sam i očekivao. Ipak, pritajno sam se nadao da ću biti kažnjen sa samo jednom utakmicom. Proveo sam vikend s porodicom, od petka sam u Belgiji i lagano se spremam za meč protiv Kipra, a mislim da je veoma važno da se dobro spremim za taj meč. S ekipom ću putovati u Sarajevo i gledati utakmicu s tribina, a gostovanje Bosni i Hercegovini je najteže gostovanje u našoj grupi i pravi test za našu ekipu", rekao je ovaj fudbaler koji je u prošlosti bio na korak od potpisa za Juventus.



Podsjećamo, meč između Bosne i Hercegovine i Belgije igra u subotu na stadionu Grbavica s početkom u 18 sati, a u ovoj utakmici našoj reprezentaciji odgovara samo pobjeda kako bi zadržali šanse za plasman u baraž za Svjetsko prvenstvo koje se 2018. godine igra u Rusiji.