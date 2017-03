Bayer je u Leverkusenu u prvom meču 24. kola njemačke Bundeslige dočekao Werder, a konačan rezultat je glasio 1:1.

Domaćin je dominirao tokom svih 90 minuta susreta, a do vodećeg pogotka je stigao na samom otvaranju meča.U 7. minuti Brandt je izveo sjajan solo prodor i šutirao sa dvadesetak metara, lopta se od prečku odbila do Vollanda koji je glavom posprema u praznu mrežu.U nastavku susreta Bayer je kontrolirao igru i nije dozvolio gostima da ozbiljnije zaprijete Lenovom golu sve do 79. minute kada je nakon kornera Bauer šutirao i pogodio iskusnog Pizarra od kojeg se lopta odbila i zavrila u golu domaćina za konačnih 1:1.Bayer je na ovaj način prekinuo niz od tri uzastopna poraza u svim takmičenjima (Atletico, Mainz, Dortmund), dok je Werder prekinuo niz od tri uzastopne pobjede (Mainz, Wolfsburg, Darmstadt).