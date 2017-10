Wenger o bh. defanzivcu: Niko ne priča previše o Kolašincu jer nije skupo plaćen

Foto: EPA-EFE

Trener londonskog Arsenala Arsene Wenger još jednom je pohvalio igru Seada Kolašinca nakon što je njegov tim u nedjelju slavio protiv Brightona rezultatom 2:0.

Wenger se još jednom osvrnuo na činjenicu da je reprezentativac Bosne i Hercegovine u klub stigao kao slobodan fudbaler, a to je naveo i kao glavni razlog zbog čega se o njegovim igrama ne piše puno više.



"Znate li zbog čega niko ne priča previše o Kolašincu? Zbog toga što njegov transfer u Arsenal nije bio skup, doveli smo ga kao besplatnog igrača. No, ono što je bitnije jeste kvalitet koji on pokazuje u svojim nastupima - veoma sam zadovoljan kako on igra", rekao je Wenger nakon pobjede njegove ekipe.



Podsjećamo, golove za Arsenal postigli su Nacho Monreal i Alex Iwobi, a u sljedećem kolu Topnici će nakon reprezentativne pauze igrati protiv Watforda.



Nakon sedam odigranih utakmica, ekipa Arsena Wengera nalazi se na petoj poziciji na tabeli s osvojenih 13 bodova, šest manje od prvoplasiranih Manchester Cityja i Manchester Uniteda.