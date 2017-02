Wenger još uvijek nije donio odluku, izvori bliski menadžeru očekuju da napusti Arsenal

Menadžer Arsenala Arsene Wenger navodno ne planira donijeti konačnu odluku o svojoj budućnosti do kraja sezone, no, izvori bliski francuskom stručnjaku očekuju da on napusti klub.

Arsene Wenger (Foto: EPA)

Wenger je razgovarao s predsjednikom Arsenala Ivanom Gazidisom u četvrtak, koji ga je uvjerio da klub ne namjerava povući svoju ponudu, odnosno novi dvogodišnji ugovor vrijedan 16 miliona funti.



Međutim, izvori bliski Francuzu vjeruju da će on najvjerovatnije napustiti Topnike kada mu aktuelni ugovor istekne na kraju sezone. On se osjeća potišteno zbog posljednjih rezultata, što je i najveći razlog za odlazak.



Arsenal mu pruža punu podršku, no, razmatra i opcije u slučaju njegovog odlaska nakon 20 godina.



Arsenal je četvrti u Premierligi s 10 bodova manje od lidera Chelseaja. Iz Lige prvaka će sigurno ispasti nakon što je u prvoj utakmici osmine finala poražen od Bayerna rezultatom 1:5.



Wenger očigledno ne želi otkriti svoje planove, a njegovi najbliži saradnici otkrivaju da se promijenio te da je konačno odustao od pokušaja da odvede Arsenal do prve titule prvaka Engleske od 2004. godine.



O odlasku Wengera se pričalo i 2014. godine kada je Arsenal osvojio FA Cup, prvi trofej u devet godina, ali je tada odlučio ostati. U ovu sezonu je ušao vjerujući da Topnici mogu biti ozbiljni konkurenti za titulu, no, još jedan neuspjeh na tom planu je rezultirao nikad većim pritiskom frustriranih navijača.