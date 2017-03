Wayne Rooney će razmisliti o povratku u Everton na kraju sezone

Wayne Rooney (Foto: EPA)

Kapiten Manchester Uniteda Wayne Rooney će navodno razmisliti o povratku u Everton na kraju sezone tokom ljetnog prijelaznog roka.

Rooneyjeva budućnost na Old Traffordu je bila pod upitnikom prošlog mjeseca nakon što su stigle ponude iz kineske Super Lige, no, on se oglasio saopćenjem u kojem je istakao da neće napustiti klub, barem ne u februaru.



Međutim, Wayne je i dalje rezerva, a tokom finala EFL Cupa prošle sedmice nije ni zaigrao. Prema pisanju Daily Maila, Rooney je svojim bliskim prijateljima rekao da će njegova 13-godišnja karijera u Manchester Unitedu biti okončana naljeto te da će razmisliti o povratku u Everton.



Čelnici Evertona nisu krili želju da vrate Rooneyja, a njihova ponuda za posudbu je u januaru odbijena. Ukoliko pređe u Everton, Rooney će pristati na smanjenje plate koja trenutno u Unitedu iznosi 268.000 eura.



Tridesetjednogodišnji napadač se afirmisao na Goodison Parku 2002. godine dok je trener bio David Moyes. Nakon toga je postao najbolji strijelac Engleske s 53 gola, Unitedov rekorder s 250 golova, a osvojio je i pet titula prvaka i jednu Ligu prvaka.