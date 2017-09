U drugoj utakmici trećeg kola Real Madrid je na stadionu "Santiago Bernabeu" remizirao sa Levanteom rezultatom 1:1.

Real je igrao u oslabljenom sastavu bez Modrića i Ronalda, a gosti su to iskoristili i nakon greške obrane Kraljeva preko Ivija stigli do vodstva.



Problemi za Real su se nastavili u 28. minuti kada se Benzema povrijedio i u igru je morao ući nedovoljno oporavljeni Bale.



Real je do izjednačenja došao u 36,. minuti. Nakon kornera Ramos je šutirao, golman gostiju Fernandez je odbio loptu, a Lucasu nije bilo teško pospremiti je u mrežu.







Kraljevi su do kraja susreta pokušavali doći do pobjede, ali odbrana Levantea je odolijevala svim napadima domaće ekipe.



Da stvar bude gora za Real, Marcelo je u 89. minuti napravio veliku glupost i zaradio je direktan crveni karton zbog namjernog udaranja protivničkog igrača.