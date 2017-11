U prostorijama NK Čelik danas je održana konferencija za novinare o temi reprograma duga koji svi navijači Čelika priželjkuju, a predsjednik zeničkog premijerligaša Jasmin Memišević je istakao da je klub uradio sve što je potrebno te je apelirao na Gradsku upravu Zenice, odnosno gradonačelnika Fuada Kasumovića da iskoristi svoje veze u Ministarstvu finansija FBiH i ubrza proces reprograma.

U prostorijama NK Čelik danas je održana konferencija za novinare o temi reprograma duga koji svi navijači Čelika priželjkuju, a predsjednik zeničkog premijerligaša Jasmin Memišević je istakao da je klub uradio sve što je potrebno te je apelirao na Gradsku upravu Zenice, odnosno gradonačelnika Fuada Kasumovića da iskoristi svoje veze u Ministarstvu finansija FBiH i ubrza proces reprograma.

Memišević je istakao da je obišao sve institucije kojih se tiče reprogram duga NK Čelik i to s ciljem da ubrza proceduru usvajanja žalbe koju je NK Čelik poslao.



Generalni direktor NK Čelik Ismet Đugum je kazao kako je obišao sve poreske uprave, informisao gradonačelnika Kasumovića i zamolio ga da se obrati Ministarstvu finansija da usvoji žalbu, čime bi se Čelik vratio na početak potpisivanja reprograma, ali da vrijeme prolazi, a niko ništa ne radi.



"Ako se dobije žalba, moći ćemo potpisati reprogram, a ako se ne usvoji, izgubili smo pravo na reprogram. Načelnik ili Gradsko vijeće su rekli preuzeti reprogram na sebe, a da li je Kasumović nešto uradio u Ministarstvu finansija ili ne, ne znam, nemamo ništa napismeno.



Gradsko vijeće usvojilo je odluku otpisa dugovanja NK Čelik prema javnim preduzećima u Zenici, ali ona još nije sprovedena.



“Ovom prilikom pozivam gradonačelnika Zenice da objavi dokument koji to potvrđuje jer mi nemamo dokument da su javna preduzeća postupila prema odluci Gradskog vijeća, a računi su nam još uvijek blokirani. Rečeno nam je da će naša žalba biti razmatrana 16. oktobra, pozvao sam ih tri dana poslije i rekli su mi da ćemo dobiti odgovor napismeno. Do danas nismo ništa dobili. Tražimo samo da nam se pruži prilika da uđemo u proces reprograma i da vraćamo sve kako je dogovoreno”, izjavio je Memišević.



Situacija u NK Čelik, uprkos svim informacijama u gradu, prema Memiševićevim riječima, nije toliko divna. Dva mjeseca od grada Zenice nisu dobili ni 1 KM, a uspjeli su nekako prebroditi krizu u kojoj su se nalazili.



"Plaće smo podijelili igračima prije dva mjeseca, a sada je već vrijeme za drugu plaću. Situacija je dramatična, ali grad nam je okrenuo leđa", dodao je Memišević.



U ime Nadzornog odbora NK Čelik obratio se Robert Jonjić koji je istakao da je klub uradio sve što je potrebno za reprogram. Prikupljeni su svi dokumenti, čelnici kluba su obišli nadležne institucije, uputili žalbu te je potrebno da se u ovaj proces uključe i lokalne vlasti.



"Rečeno nam je da proces žalbe može potrajati od nekoliko mjeseci do dvije ili tri godine, a jedina osoba koja nam može pomoći je gradonačelnik Fuad Kasumović koji ima autoritet, iskustva i poznanstva da tu odluku ubrza. Pozivam Gradsku upravu da iskoristi autoritet i uradi za klub ono što je obećano i što je potrebno", izjavio je Jonjić.



Memišević je dodao da je nakon angažmana revizorske kuće dug NK Čelik veliki, ali da bi otpisom dugovanja javnih preduzeća, a potom i dogovora s klijentima dug iznosio nešto više od milion KM.



Razgovori s investitorima iz Turske teku po planu, a iz NK Čelik danas će se pismeno izjasniti o ponudi investitora. Čelnici NK Čelik su istakli da će zatražiti i nacrt ugovora kako bi ubrzali proces te ga proslijedili Skupštini NK Čelik na izglasavanje.



Za kraj je Memišević kazao kako NK Čelik nema vremena. Rok za rješavanje problematike je do kraja ove godine te je istakao kako ne može ni pomisliti šta će onda biti s klubom s Bilinog Polja.