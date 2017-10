Upozorenje za Ibrahimovića: Ne možeš se ranije vratiti na teren

Foto: EPA-EFE

Zlatan Ibrahimović dobio je upozorenje od doktora Freddia Fua povodom želje za ranijim povratkom na teren nakon što je u maju mjesecu ove godine operisao koljeno.

Zlatan Ibrahimović dobio je upozorenje od doktora Freddia Fua povodom želje za ranijim povratkom na teren nakon što je u maju mjesecu ove godine operisao koljeno.

Podsjećamo, Ibrahimović je povredu doživio u meču Evropske lige protiv Anderlechta u aprilu ove godine, a nakon što je mu je ljetos istekao ugovor sa Manchester Unitedom, Šveđanin je ipak odlučio produžiti saradnju s Crvenim Đavolima te je potpisao još jedan jednogodišnji ugovor.



Doktor koji je obavio operaciju koljena Zlatana Ibrahimovića kaže kako uopšte nije zabrinut za njegovu karijeru u budućnosti, ukoliko se on na teren vrati potpuno spreman i oporavljen.



"Ne brinem se zbog njegove povrede, jer uvijek treba vremena da bi se potpuno oporavio. Premier liga je tek počela i sigurno je da Manchester Unitedu ne trebaju hitno igrači za bilo kakvu bitnu utakmicu u Engleskoj ili na evropskoj sceni." rekao je Fu.



Nakon toga, kazao je da se Ibrahimović ne bi trebao ranije vraćati na teren te da bi to moglo ostaviti puno veće posljedice po njegovu karijeru.



"On je veoma jak, ali nogomet je sport u kojem ima borbe. Kao doktor, naravno da želim da se što sporije vrati na teren i tek onda kada je potpuno spreman za igru. Ranije je bilo slučajeva u kojima su se igrači prerano vratili na teren nakon povrede koljena, a kasnije je bilo puno gorih posljedica. No, on ima jak stav i prije operacije znao je da će se vratiti na teren. Kada smo ispitali koljeno prije operacije, ligamenti, zglob mišići i drugi dijelovi koljena su bili u vrhunskom stanju", rekao je on.



Zlatan Ibrahimović odigrao je 46 utakmica u prošloj sezoni za Crvene đavole, a postigao je 28 pogodaka te osvojio tri trofeja - Community Shield, Liga kup i Evropsku ligu.



Njegov povratak na teren očekuje se krajem ove ili početkom sljedeće godine.