Mourinho: Očekujem Ibrahimovića na terenu do kraja godine

Foto: EPA-EFE

Menadžer Manchester Uniteda Jose Mourinho potvrdio da je očekuje povratak švedskog napadača Zlatana Ibrahimovića na teren do kraja kalendarske godine.

"Zlatan je s nama i radi veoma jako. Ali neće se vratiti sljedeće sedmice, niti nekoliko sljedećih. Vjerujem da će se vratiti do kraja godine, ali to je samo moj osjećaj", poručio je portugalski stručnjak.



Podsjetimo, Ibrahimović je u aprilu zadobio ozbiljnu povredu koljena, a njegov oporavak zbunio je ljekare, tim prije što je Šveđanin u ozbiljnim nogometnim godinama.



Naime, američki ljekari su prije nekoliko mjeseci ostali šokirani stanjem Ibrahimovićevih koljena nakon 20-godišnje karijere, a list Expressen tvrdi da žele provesti i dodatna medicinska istraživanja.



"Njegova koljena su toliko snažna. Ljekari nisu vidjeli ništa slično. Ima koljena kakva je nemoguće imati nakon toliko godina karijere. Savršena su, nema oštećenja", kazao je Zlatanov menadžer Mino Raiola.



Ibrahimović je u protekloj sezoni za Manchester United postigao 28 golova, a ugovor sa Crvenim đavolima produžio je do kraja ove sezone.