U derbiju 11. kola ekipa Twin Cakes je izgubila od ekipe Sunnylanda, što je bio prvi poraz Cakesa u ovoj sezoni.

U derbiju 11. kola ekipa Twin Cakes je izgubila od ekipe Sunnylanda, što je bio prvi poraz Cakesa u ovoj sezoni.

Twin Cakse i Sunnyland su odigrali neizvjesnu utakmicu u kojoj su se redale šanse na obje strane, a mreže su mirovale sve do sredine drugog poluvremena kada je Dražen Novoselac nakon dodavanja Almira Kerle pogodio same rašlje gola Twin Cakesa. Golman nije imao nikakve šanse da odbrani prelijep udarac. Ekipa Twin Cakes je krenula na sve ili ništa, ali nije uspijela poravnati rezultat, pa je pred sami kraj utakmice nakon greške odbrane Almir Kerla pogodio za konačnih 2:0.



Priliku da iskoristi poraz Twin Cakesa i da preuzme lidersku poziciju imala je ekipa Unigradnje, koja je za protivnika imala neugodnu Čengić Vilu, a koja je u dva navrata imala vodstvo u utakmici. No, kraju su ipak nesretno minut do kraja primili pogodak i tako osvojili bod protiv favorizirane Unigradnje.



Najbolji igrač 11. kola Mininogometne lige Sarajevo je Edis Halilović iz ekipe Golden Boys, a za najboljeg golmana izabran je Adi Kadić iz ekipe Julius Meinla.



Rezultati 11. kola:



Brazzeri - ICG 5:3 (Begović 2, Hrustanović 2, Mameledžija 1; I. Popović 2, A. Popović 1)

Julius Meinl&Paper Moon - Kreis BH 4:1 (Ćatić 2, Marković 1, Karamustafić 1; N. Papić 1)

BH Pošta - Općina Ilijaš 0:3

Neon - Valter&Nexus Ict 0:3

Twin Cakes - Sunnyland 0:2 (D. Novoselac 1, Kerla 1)

ETI - Komel 0:3

Golden Boys - Općina Stari Grad 2:1 (Arnautović 1; Mu.Fejzić 1, Halilović 1)

Unigradnja - Čengić Vila 4:4 (Ćizmo 1, Zahirović 1, J. Hodžić 1, Hršumović 1; Adilović 2, Pašić 1, Lemezan 1)

Paja Taxi - Kato 3:0



Tabela:



1. Twin Cakes 28

2. Unigradnja 27

3. Sunnyland 27

4. Julius Meinl & Paper Moon 24

5. Općina Ilijaš 21

6. Brazzeri 19

7. BH Pošta 19

8. Valter & Nexus Ict 18

9. Općina Stari Grad 17

10, Golden Boys 16

11. Kreis BH 16

12. Komel 16

13. Paja Taxi 13

14. Čengić Vila 11

15. Kato 9

16. Neon 3

17. ETI 3

18. ICG 0