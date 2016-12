Terry će u januaru odoljeti ponudama iz Kine, želi osvojiti Premiership s Chelseajem

Kapiten Chelseaja John Terry odlučan je odbiti ponude iz kineske Superlige, jer s Plavcima želi u svojoj posljednjoj sezoni u karijeri osvojiti titulu prvaka Engleske.

John Terry (Foto: EPA)

Kapiten Chelseaja John Terry odlučan je odbiti ponude iz kineske Superlige, jer s Plavcima želi u svojoj posljednjoj sezoni u karijeri osvojiti titulu prvaka Engleske.

Terry je bio blizu odlaska iz Chelseaja tokom ljeta nakon 21 godine provedene u klubu, no, situacija se dramatično promijenila, pa je Terry produžio ugovor na još jednu sezonu. Istakao je da želi ostati na Stamford Bridgeu, no, klub po svemu sudeći neće biti velikodušan na kraju aktuelne sezone.



Zbog povrede na početku sezone Terry je izgubio mjesto u startnoj postavi, a menadžer Antonio Conte je preferirao centralni trio David Luiz - Gary Cahill - Cesar Azpilicueta.



Tridesetšestogodišnji Terry očigledno nije u Conteovim planovima, ali će uprkos tome ostati do kraja sezone i biti spreman pomoći Chelseaju da osvoji titulu. Zbog toga će odbiti sve ponude, pa čak i imućnog kineskog Guanzghou Evergrandea.



Chelsea najvjerovatnije neće ponuditi novi ugovor Terryju na kraju sezone.