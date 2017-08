FK Borac se ove sezone u velikom stilu vratio u društvo najboljih, u nogometnu Premijer ligu BiH. Velikan iz Platonove nošen pozitivnom energijom uprave, zaposlenika, igrača i navijača, napravio je odličan start u prvenstvu te je u prve dvije utakmice upisao dvije pobjede. Da banjalučki klub ima potencijal za značajan uspjeh ove sezone u razgovoru za portal Klix.ba je nagovijestila mlada klupska marketing menadžerica Tamara Bilbija.

Milorad Bilbija

Nemanja Bilbija (Foto: Arhiv/Klix.ba)

Tamara je dvadesetčetverogodišnja ekonomistica, sestra poznatog i trofejnog bh. nogometaša Nemanje Bilbije, napadača mostarskog Zrinjskog te kćerka nekadašnjeg igrača Borca Milorada Bilbije. Baš kao brat i otac, ona pokazuje ljubav prema Borcu, pa je rado prihvatila da volonterskim radom u klupskoj marketinškoj službi pomogne banjalučkom klubu."Završila sam Ekonomski fakultet, ali me ekonomija i nije nešto posebno zanimala, jer mi je od 'malih' nogu sport predstavljao opciju broj 1. Ekonomiju sam studirala jer sam namjeravala svoju struku i sport spojiti u jedno, a sada idem u tom smjeru. Diplomirala sam na temu 'Marketing I sportski imidž na primjeru Premijer lige BIH'. Čim sam primijetila da nova Uprava Borca traži mlade obrazovane ljude koji vole FK Borac i Banju Luku, poslala sam svoj CV. Nedugo zatim je uslijedio poziv čelnika kluba, koji su mi pružili mogućnost da vidim kako funkcionište jadan sportski kolektiv. Trenutno radim u marketinškoj službi sa još dvije kolegice, a tu je i naš direktor marketinga Boris Udovičić. Zajednički obavljamo sve aktivnosti vezane za marketing i prodaju u klubu te radimo na organizaciji utakmica i drugih događaja vezanih za klub. FK Borac volim od djetinjstva, odrasla sam uz njega, tako da mi činjenica da ne dobijam novac za svoj rad trenutno ne predstavlja problem. Tek trebam napredovati, biće vremena i za platu", izjavila je Tamara za portal Klix.ba.Ljubav prema FK Borac doslovno je tradicija u njenoj porodici, koju ona nastavlja gajiti. Često je i na atletskoj stazi Gradskog stadiona, gdje obavlja dio svojih svakodnevnih treninga."Otac Milorad je glavni 'krivac' što Nemanja i ja imamo urođenu ljubav prema Borcu. On je natrofejniji igrač u historiji Borca, pa bez ikakvog subjektivizma mogu reći da je istinski 'vojnik' kluba, čak i danas. Nemanja i ja smo odrasli na Gradskom stadionu, a otac i majka su se vjenčali na centru terena. Nemanja je bio svjedok, a ja sam 'bila u stomaku'. Tata je igrao i u Gaziantepu u Turskoj, gdje sam ja rođena. Roditelji i danas rade u klubu. Jednostavno, Bilbije su Borčevci", rekla je Bilbija.Njen brat Nemanja je u dva navrata nosio dres Borca, sa seniorskim timom nije osvajao trofeje, ali jeste s bh. premijerligašima Sarajevom i Zrinjskim. Popularni Bića je s Bordo timom osvojio Kup BiH i titulu prvaka, a s Plemićima se dvaput okitio šampionskom titulom. Brat i sestra su jako vezani, pa Tamara emotivno doživljava njegove uspjehe, ali i teške trenutke."O Nemanji bi se mogla napisati knjiga, čitala bih je i proživljavala iznova. Sestra sa mu, pa je sasvim normalno da sam mu uvijek bila bezuslovna podrška, tako će i ostati. On je neko kome je čast biti podrška kad se osvajaju titule, ali i kada nije sve tako bajno. Postalo mi je sasvim normalno s njim proživljavati svaku utakmicu, gol, asistenciju, loše odigranu partiju, promašen penal, povrede i povike s tribina. Trenutno je u Mostaru, lijepo je vidjeti i znati da je jedan od najboljih, ako ne i najbolji igrač lige. Željela bih da se okuša u inostranstvu i da ga vidim u reprezentaciji, zaslužio je to. Također, bila bih najsretnija da ga opet jednog dana vidim u najdražem crveno-plavom dresu", kazala je Tamara.Borac nakon dva odigrana kola ima dvije pobjede, što je odličan start za ekipu koja se tek vratila u najviši rang bh. nogometa."Svi u Borcu radimo na tome da klub bude hit. Želimo da nam utakmice budu posjećene, da širimo pozitivnu sliku iz naše Banje Luke te da Borac postane pravi brend i vrati se na staze stare slave. Atmosfera u i oko kluba je fantastična, svi imamo jedan cilj, a to je da se Borac nađe među šest najboljih ekipa i pokuša izboriti plasman na evropsku scenu. Neki će reći da ne znam ništa o nogometu jer sam žensko, ali vjerujte mi, naši momci će biti nezgodni protivnici Zrinjskom, Sarajevu, Želji...", poručila je marketing menadžerica Borca.Na Gradskom stadionu se radi punom parom kako bi klub bio finansijski stabilan."Trenutno komuniciram sa spozorima koji su već ušli u klub, ali isto tako se od mene očekuje da na najbolji način prezentujem sponzorske pakete i na taj način privučem još neke potencijalne ulagače. Danas je to vrlo teško, pogotovo ako se zna kako je Borac prije poslovao. Sada je to neka druga priča, Borac staje na 'zdrave noge' i uskoro će mnogi sami htjeti da ulože u klub, bez da ih neko poziva da to učine", smatra Tamara.S obzirom da u Borcu ne prima platu, Tamara se snalazi i zarađuje na druge načine, tačnije, nudi grupne i individualne treninge, a društvene mreže koristi za reklamiranje određenih proizvoda."Nakon završetka studija i dobijanja diplome, trebao mi je plan da zarađujem neki džeparac dok ne pronađem posao u struci. Počela sam držati grupne i individualne treninge, a to mi je krenulo tako dobro, da nisam konkurisala na druge poslove. Fitness je nešto što je u ekspanziji na ovim prostorima, lijepo je vidjeti ljude koji stvaraju naviku treniranja. Za mene je fitness već postao ovisnost. S druge strane, svoje profile na društvenim mrežama koristim za promociju svog rada i motivisanje ljudi da počnu vježbati. Broj pratilaca na Instagramu mi je donio mogućnost da promovišem neke proizvode, radila sam kampanju za sportsku opremu , promovisala sam neke prehrambene proizvode, a nedavno sam bila jedan od influencera za Nike opremu u BiH. Ipak, Borcu posvećujem najviše pažnje", riječi su naše sagovornice.Ona u narednom periodu namjerava nastaviti rad u Borcu, a ambicije joj rastu."Planiram svoj volonterski angažman odraditi što bolje, kako bih postala dio radne zajednice Borca. Možda nekada u budućnosti postanem prva dama kluba iz Platonove, ko zna", završila je Bilbija.