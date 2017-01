Svraka: Olimpik bi ponovo mogao biti dobra priča, Željezničar je ozbiljan u utrci za titulu

Novo ime u redovima Olimpika je bh. nogometaš Muamer Svraka koji je u razgovoru za portal Klix.ba govorio o razlozima povratka u našu zemlju te je otkrio svoja očekivanja od proljetnog dijela Premijer lige BiH.

Muamer Svraka (Foto: Arhiv/Klix.ba)

Novo ime u redovima Olimpika je bh. nogometaš Muamer Svraka koji je u razgovoru za portal Klix.ba govorio o razlozima povratka u našu zemlju te je otkrio svoja očekivanja od proljetnog dijela Premijer lige BiH.

"Planirao sam se vratiti u Indoneziju, no, saznao sam da od toga neće biti ništa zbog novog zakona o smanjenju broja stranaca. Olimpik je bio konkretan, dogovorili smo se brzo i zadovoljan sam uslovima. Imao sam još neke ponude iz inozemstva koje nisu bile zadovoljavajuće, tako da sam odlučio doći u Olimpik i pokušati pomoći klubu da izbori opstanak", izjavio je Svraka.



Problema s navikavanjem na novu sredinu neće biti.



"Znam dosta igrača, s Hadžićem sam igrao prije 10 godina, poznajem Bevaba, Uzelca, Karića, pomoćnog i kondicionog trenera i trenera golmana. Neće biti problema s prilagođavanjem", rekao je novi član Vukova.



On se osjeća dobro i spreman je za nove izazove.



"U dobroj sam formi, trenirao sam sve vrijeme. Sudeći prema novoj upravi i pojačanjima, Olimpik bi ponovo mogao biti dobra priča. Međutim, ne odlučujemo samo mi, moraju se poklopiti određene stvari. Uradit ćemo sve da ostanemo u Premijer ligi BiH", kazao je Svraka.



Istakao je da smatra da je smanjenjem broja klubova Premijer liga dobila na kvalitetu, a kao ozbiljnog kandidata za titulu vidi Željezničar, klub za koji je nekada igrao.



"Liga je bolja nego ranije, smanjenje broja klubova je pravi pogodak. Više igrača ima ponude iz inozemstva, više je poziva u reprezentaciju BiH i slično. Zrinjski je dobro krenuo, ali je bilo turbulencija, ostali su bez trenera i nekoliko igrača, a doveli su nove. Vidjet ćemo da li će to biti pozitivno ili negativno. Sarajevo i Željezničar u medijima ne obećavaju mnogo, ali rade. Željo je ozbiljan u utrci za titulu, imaju dobrog igrača, trenera, atmosferu, pravi se i stadion i slično. Ako Plavi krenu dobro, bit će prvi kandidati za titulu", završio je Svraka.