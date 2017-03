Suljić postao mađarski državljanin: Dobio sam priliku da igram za zemlju u kojoj me cijene

Bh. nogometaš, bivši član FK Sarajevo i aktuelni nogometaš Videotona Asmir Suljić od danas je mađarski državljanin. On je postao vlasnik mađarskog pasoša te ga čeka nastup za reprezentaciju Mađarske, što je potvrdio u razgovoru za portal Klix.ba.

"Danas sam položio zakletvu i zvanično preuzeo mađarski pasoš, tako da sam stekao mogućnost igranja za reprezentaciju Mađarske. Prije svega sam ga zbog toga i dobio, tako da je preostalo da igram što bolje kako bih zaslužio poziv selektora", izjavio je Suljić.



Njegova želja je bila da zaigra za svoju zemlju, Bosnu i Hercegovinu, no, priliku nije dobio, a vrijeme prolazi.



"Naravno, želio sam igrati za zemlju u kojoj sam rođen, ali nikada nisam dobio priliku iako smatram da sam je zaslužio. Jedan sam od najboljih stranaca u Mađarskoj, mislim da sam zaslužio da barem budem tema. To se nije dogodilo, ali ja nisam razočaran, jer sam dobio priliku da igram za zemlju u kojoj me cijene i u kojoj sam stekao punu afirmaciju. Zahvalan sam na prilici koja mi je ukazana, želim je iskoristiti", rekao je nogometaš Videotona.



Videoton je trenutno prvi na tabeli te želi zadržati tu poziciju do kraja sezone, a Asmir je zadovoljan svojim statusom u klubu.



"Početkom sezone sam odigrao sve utakmice u Evropi i bio najbolji pojedinac Videotona, ali sam se povrijedio i propustio ostatak polusezone, međutim, oporavio sam se i sada igram standardno. Postigao sam jedan gol i upisao tri asistencije, a klub je prvi na tabeli i želimo titulu", kazao je Suljić.



Najviše vremena provodi sa saigračem Anelom Hadžićem, koji je povremeni reprezentativac BiH.



"Anel je od ove sezone s nama, dobro se uklopio i igra odlično. Postali smo nerazdvojni, uvijek je lakše kad je tu neko s naših prostora", istakao je Asmir.



Premijer liga BiH je njegova prošlost, no, dešavanja u bh. nogometu povremeno prati, posebno kada je riječ o bivšem klubu FK Sarajevo.



"Pratim koliko mogu, borba za titulu će biti neizvjesna. Nadam se da će Sarajevo na kraju biti prvak. Zrinjski i Željezničar su također ozbiljni kandidati. Novi format lige je znatno bolji, to se pokazalo već u prvoj sezoni", završio je Suljić.