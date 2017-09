Suđenje Mamiću: Uskok i iskaze Lovrenovih roditelja ocijenio nevjerodostojnim

Zdravko Mamić (Foto: EPA)

Kao i iskaz nogometnog reprezentativca Dejana Lovrena, Uskok je u nastavku suđenja bivšem čelniku NK Dinama Zdravku Mamiću i ostalima na osječkom Županijskom sudu, u petak nevjerodostojnim ocijenio i iskaze njegovih roditelja Silve i Saše Lovren te uložio primjedbu u sudski spis, o čemu će se dodatno očitovati u nastavku suđenja.

Silva Lovren, za koju je Dejan Lovren, ustvrdio kako je vodila njegov finansijski aspekt dok je igrao u Dinamu, uključujući i pregovaranje sa Zdravkom Mamićem, u iskazu je navela kako je pravo na podjelu transfernog obeštećenja sin Dejan stekao zaključenjem aneksa, ubrzo nakon potpisivanja ugovora o profesionalnom igranju 2007. godine, ali se ne sjeća je li potpisala taj aneks ugovora niti jesu li u obitelji dobili primjerak aneksa.



Nakon izjave da nije sudjelovala u otvaranju računa na koji će se Dejanu, nakon prelaska u Lyon isplatiti novac od transfernog obeštećenja, a koji je kasnije posudio Zoranu Mamiću, u čemu također nije sudjelovala, reagirala je optužba ustvrdivši da je u istrazi navela drugačije, odnosno da ju je Dejan, nakon što je dobio novac od transfernog obeštećenja, zamolio da ode u banku i novac proslijedi Zoranu Mamiću, kojemu ga je odlučio posuditi. Svjedokinja je odgovorila kako je moguće da se o tome razgovaralo, ali da u tome nije sudjelovala, te kako je moguće da se u istrazi zabunila, jer ima punomoć na sinove račune.



Na tvrdnju kako se ne sjeća gdje se tada nalazio njezin sin, Uskok je svjedokinji ponovno predočio iskaz iz istrage, u kojem je navela da se da Dejan Lovren tada nalazio u Francuskoj te da mu je poštom slala nekakvu dokumentaciju iz banke.



"Ne sjećam se jesam li to rekla u istrazi. Dejan je tada igrao u Francuskoj, ali ne sjećam se je li u tome trenutku možda bio slobodan, pa se nalazio u Hrvatskoj", ustvrdila je svjedokinja.



Nakon tvrdnje svjedoka Saše Lovrena kako ga je supruga, koja je vodila većinu pregovora sa Zdravkom Mamićem, obavijestila da bi Dejan, nakon potpisivanja ugovora o profesionalnom igranju 2007. godine, mogao dobiti pravo na podjelu transfernog obeštećenja, te da je čuo da su to pravo dobili i neki drugi igrači, Uskok je ponovno posegnuo za iskazom iz istrage, u kojem je svjedok naveo kako o podjeli transfera nije bilo razgovora te da nisu znali da bi bilo koji igrač NK Dinama imao pravo na podjelu transferenog obeštećenja.



Svjedok je ponovio kako mu je detalje pregovora sa Zdravkom Mamićem, u kojima nije sudjelovao, prenijela supruga Silva te pojasnio kako do tada nikada nije bio na policijskom ili sličnom ispitivanju i da je bio potpuno zbunjen te da mu je i danas "to sve zbunjujuće".



Ustvrdio je kako nije vidio dokument kojim bi njegov sin Dejan imao pravo na 50 posto transfernog obeštećenja za prelazak u francuski "Lyon", već ga je supruga naknadno obavijestila da će dobiti to pravo i da je novac isplaćen.



Glavna rasprava završena je nakon više od pet sati svjedočenja članova porodice Lovren, a nastavak je zakazan za 11. septembra.



Zamjenik ravnateljice Uskoka Tonči Petković izjavio je novinarima kako će iz nastavka dokaznog postupka biti jasno zbog čega su uložili primjedbe na iskaze današnjih svjedoka te kako vjeruje da će dokazati da je novac kojim je Zoran Mamić vraćao pozajmice Dinamu pripadao klubu.