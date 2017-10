U terminu od 15:00 sati odigrane su prve četiri utakmice osmine finala Kupa Bosne i Hercegovine, a prolaz u četvrtfinale osigurale su ekipe Olimpika, Sloge, Slobode i Rudar Prijedora.

Olimpik - GOŠK 4:0



Ekipa Olimpika puno bolje je otvorila meč protiv GOŠK-a. U osmoj minuti Jusufbašić je šutirao, ali je lopta otišla preko gola gostiju, da bi se dvije minute nakon toga Mahović našao u sjajnoj poziciji nakon greške odbrane premijerligaša, ali je rezultat ostao 0:0.



Vukovi su nastavili s ofanzivnom igrom, a u 29. minuti stigli su do sasvim zasluženog vodstva. Danijel Stojanović postigao je gol iz slobodnog udarca i ekipu trener Mirze Varešanovića doveo u vodstvo, a prije kraja prvog poluvremena Olimpik je postigao još jedan pogodak. Mahović je u 37. minuti srušen u kaznenom prostoru GOŠK-a, a Jusufbašić s bijele tačke popularnom "panenkom" postigao gol za 2:0.



U 56. minuti Olimpik je riješio pitanje pobjednika, a strijelac pogotka za 3:0 bio je Mahović, da bi u 80. minuti Jusufi svojim prvim, a za Olimpik četvrtim pogotkom postavio konačnih 4:0.



Bratstvo - Sloboda 1:2



Nakon uvodnog ispitivanja snaga i malo bolje igre Slobode, Bratstvo je u 20. minuti stiglo u vodstvo. Strijelac pogotka bio je Puturalić, da bi do poluvremena igrači tuzlanskog kluba puno ofanzivnije krenuli prema golu domaćih, ali s u u prvih 45 minuta uspjeli pogoditi čak tri puta okvir gola.



Gosti iz Tuzle nastavili su s napadima prema golu Bratstva, a do izjednačenja stižu u 65. minuti kada gol postiže Ordagić. Gol za poravnanje samo je dao vjetar u leđa igračima Slobode, a oni su pred sam kraj susreta preko Ćuluma stigli do potpunog preokreta i pobjede od 2:1.







Svatovac - Sloga 0:2



Gosti iz Siminog Hana od prve minute susreta preuzeli su ulogu favorita, a prvu priliku na meču imao je Širanović kojem je golman Svatovca odbranio udarac. Sloga je u vodstvo stigla prije kraja prvog poluvremena, tačnije u 42. minuti kada je Efendić postigao gol za vodstvo gostiju. Prije gola, Musić je imao sjajnu šansu za Slogu, odnosno Halilagić za Svatovac, ali nisu uspjeli ranije dovesti svoje ekipe u vodstvo.



Sloga je pitanje pobjednika riješila već početkom drugog poluvremena kada je Joco Stokić u 52. minuti postigao gol za 2:0 što je bio konačni rezultat ovog meča.



Rudar Prijedor - Čelik 2:1



Prvo poluvrijeme u Prijedoru proteklo je u veoma lošoj igri i s jedne i s druge strane, te gledaoci na tribinama nakon prvih 45 minuta nisu vidjeli niti pogodak, niti izgledne prilike jedne ili druge ekipe.



Čelik je u nastavak meča ušao puno ofanzivnije, međutim puno bolje prilike imali su igrači Rudara koji su propustili nekoliko sjajnih prilika za vodstvo, da bi kazna uslijedila u 71. minuti. Čelik je stigao u vodstvo golom Šišića, a domaći igrači već u sljedećem napadu poravnali su rezultat na 1:1 nakon autogola koji je postigao Hasanhodžić.



Rudar je nakon poravnanja nastavio s napadima prema golu zeničkog kluba, a do potpunog preokreta stigli u u 78. minuti golom Jakupovića, kojim je Čelik završio nastup u ovogodišnjem izdanju Kupa Bosne i Hercegovine.