Prije utakmice 7. kola Premijer lige u kojoj prvak naše zemlje Zrinjski na svom stadionu dočekuje zenički Čelik, redovnu konferenciju za medije održao je trener Zrinjskog Blaž Slišković.

Foto: Klix.ba

Bilo je riječi o urađenom u reprezentativnoj stanci, ali i očekivanjima od periodu koji je ispred njegove ekipe te subotnjem protivniku.Slišković je na početku rezimirao učinjeno u reprezentativnoj pauzi gdje je njegova ekipa boravila na mini pripremama u Međugorju, ali i odigrala turnir u Vinjanima na kome je zauzela treće mjesto. Dvije utakmice su iskorištene za provjeru igrača koji nisu previše igrali u dosadašnjem dijelu sezone."Sad imamo uvid u stanje svih igrača, a neki od njih su iskoristili te dvije utakmice da se nametnu, neki nažalost nisu. Treninzi su odrađivani po unaprijed zadanom planu, a iskoristili smo priliku i za taktička uigravanja posebno zadnje linije gdje nam se u pojedinim trenucima dešavaju greške iz kojih bivamo kažnjeni", kazao je u uvodu Slišković, posebno navodeći utakmicu u Vitezu i dvije pojedinačne greške.Slišković je još dodao kako je stanka došla možda i u lošem momentu jer je njegova ekipa bila u naletu sa serijom dobrih igara, ali vjeruje da će nastavak biti još bolji."Naša očekivanja od naredne četiri utakmice do nove stanke su najveća, jer to treba biti tako ako želimo da zadržimo čelnu poziciju na tabeli. Oba gostovanja u Gabeli i kod Željezničara će biti jako teška, ali i domaće utakmice protiv Čelika i Mladosti moramo shvatiti jako ozbiljno, sa motivom, a mislim da toga ne nedostaje. Prednost u odnosu na ostale konkurente treba da održimo ili povećamo", kazao je popularni Baka, naglasivši standardno da njegova ekipa uvijek ide na tri boda.Kazao je i kako igrači treba da shvate da nema razlike između domaćeg i gostujućeg terena."Naša ekipa i kući i na strani može igrati ofranzivno, kreativno, brzo i jednostavno, hoću da igrači shvate da nema razlike gdje igraju. Kad oni to shvate, kad budu imali takav mentalitet i ulazak u utakmicu, onda ću možda čak jednom i mirno sjediti na klupi, a ne 90 minuta skakati kao majmun", bio je slikovit Blaž Slišković.Čelik su mnogi već otpisali na papiru, ali Slišković smatra da nema razloga za to te da je svoju ekipu pripremio da utakmicu mora odigrati maksimalno ozbiljno."Čelik se konsolidirao, kvalitetnije igra, doveli su i par kvalitetnih igrača, fizički su spremniji nego na početku sezone i nas očekuje jedna teška utakmica. Vjerujem da će igrati dosta zatvoreno sa željama da prijete iz kontri, gdje imaju par kvalitetnih igrača. Mi smo kroz treninge vježbali presing od samog starta, odmah na njihovoj polovini, da im ne dopustimo razvoja kontre ili polukontre", otkrio je dio planova Slišković.Zrinjski nema problema sa kartoniranim igračima, Katanec se žalio na lakšu povredu ramena, Filipović ima određenih problema sa leđima, ali sve je to po riječima Sliškovića zanemarivo. Trener Mostaraca kaže da bi sastav mogao ostati skoro isti kao i u zadnjim utakmicama, da prednji i zadnji red neće mijenjati, ali da je upitan dvojac zadnjih veznih.Utakmica Zrinjski - Čelik počinje u subotu od 16 sati na Stadionu pod Bijelim brijegom.