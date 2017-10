Pred sutrašnji derbi Premijer lige između domaćeg Zrinjskog i Sarajeva, koji se igra u sklopu 12. kola, na redovnoj konferenciji za medije govorio je trener Mostaraca Blaž Slišković. Najviše vremena posvetio je prošloj utakmici i kiksu protiv Borca, ali je dosta kazao i o Sarajevu, posebno o svom kolegi Husrefu Musemiću kojeg izrazito cijeni.

Pred sutrašnji derbi Premijer lige između domaćeg Zrinjskog i Sarajeva, koji se igra u sklopu 12. kola, na redovnoj konferenciji za medije govorio je trener Mostaraca Blaž Slišković. Najviše vremena posvetio je prošloj utakmici i kiksu protiv Borca, ali je dosta kazao i o Sarajevu, posebno o svom kolegi Husrefu Musemiću kojeg izrazito cijeni.

Blaž Slišković (Foto: Klix.ba)

Blaž Slišković (Foto: Klix.ba)

"U prošlom kolu nismo ni zaslužili tri boda, tako da ne možemo reći da smo izgubili dva. Analizirali smo dosadašnji učinak u prvenstvu i kazali da je bilo dosta dobro te da treba nastaviti u ovakvom ritmu. Sad se treba okrenuti Sarajevu, ali i teškom gostovanju kod Širokog Brijega naredno kolo", kazao je u uvodu trener Zrinjskog.Za rezultate glavnih konkurenata kazao je da su obilježeni osciliranjima, naveo je primjer Širokog koji dugo nije imao pobjedu na gostujućem terenu. Za subotnjeg rivala, ekipu Sarajeva, rekao je da u svaku utakmicu ulaze po pobjedu, a da bolje igraju na gostujućim terenima, jer je manji pritisak domaćih navijača."Sarajevo rasterećeno igra na gostujućim terenima, tamo pokazuju sav svoj kvalitet i snagu. Nama to treba biti pokazatelj koliko će biti teško u ovoj utakmici. Treba nam maksimalan angažman svih, koji nismo imali protiv Borca. Sarajevo je čvrsta ekipa s iskusnim igračima, posebno Ahmetović koji je već dao devet golova i jedan je od najboljih igrača u ligi. Čvrst i tehnički kvalitetan vezni red traži maksimalan respekt, a naša prilika je njihova zadnja linija", naveo je Slišković.Sve u Zrinjskom je zabrinula povreda kapitena Pere Stojkića za kojeg nije siguran da će biti spreman za subotnju utakmicu.Slišković je kazao i kako je za Handžića ključno da zabije gol, što je bitno za psihu napadača i postizanje samopouzdanja. Na simpatičan način trener Mostaraca prenio je cjelokupnu filozofiju fudbala kroz narodnu izreku."Gledam na HTV-u onaj kviz 'Šifra' pa pitaju ko je rekao 'đekad uđe, đekad ne uđe', a ono Mate Baturina. Tako je to i kod napadača, nekad uđe, nekad ne uđe, tako ti je i u životu. Ne možemo silom neke stvari", nasmijao je novinare popularni Baka.Za Sjevernokorejca Soua Slišković je kazao da ga se preforsiralo treninzima te igrač izgleda "pretežak" i trebat će vremena da dođe na optimalan nivo. Sou je klasičan igrač za jedan smjer – napad, a Slišković smatra da u tom pogledu treba nadograditi svoj defanzivni doprinos."Znajući da je Bilbijina uloga dijelom oslobođena defanzivnih zadataka, mi ne možemo priuštiti takva dva igrača. Ipak, razmišljam da ga stavim na mjesto napadača, kao što je igrao Jović", kazao je Blaž Slišković, dodavši da uvijek najviše razmišlja o igračima za vezni red.Slišković je na pitanje novinara o strategu Sarajeva kazao da Musemića izuzetno poštuje."Trener je to koji razumije fudbal, te teži igri slično kao i ja. Musemić se maksimalno skoncentriše na svoju ekipu i rad s njom, manje vodi računa o protivnicima. Veoma važno mu je da odigra što kvalitetnije, na klupi je dosta impulsivan, slično kao i ja, maksimalno se unese u utakmicu. Ni ja nisam zagovornik onih trenera koji samo sjede i zapisuju", istakao je Slišković te kazao kako je novi trener Sarajevu donio neophodan autoritet.Baka je prokomentarisao i špekulacije o novom selektoru reprezentacije BiH kazavši da njega trenutno zanima samo Zrinjski, a nije želio odgovoriti na pitanje da li savez treba ponuditi novi ugovor Baždareviću.Utakmica Zrinjski – Sarajevo igra se u subotu od 19 sati.