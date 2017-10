Shaw pred meč s Tottenhamom: Volio bih opet sarađivati s Pochettinom

Luke Shaw (Foto: EPA-EFE)

Nogometaš Manchester Uniteda Luke Shaw priznao je pred subotnji meč njegove ekipe i Tottenhama da bi u budućnosti opet volio sarađivati s trenerom Spursa Mauricijom Pochettinom.

Nogometaš Manchester Uniteda Luke Shaw priznao je pred subotnji meč njegove ekipe i Tottenhama da bi u budućnosti opet volio sarađivati s trenerom Spursa Mauricijom Pochettinom.

Shaw se ne nalazi u prvim planovima menadžera Crvenih vragova Josea Mourinha i gotovo sigurno će napustiti klub, možda već u januaru, a on kaže da bi jednog dana opet volio igrati pod vodstvom trenera s kojim je ranije sarađivao u Southamtponu.



Podsjećamo, Shaw je upravo iz Southamptona prešao u redove Manchester Uniteda 2014. godine u transferu vrijednom 34 miliona eura, a u tom trenutku važio je za jednog od najperspektivnijih lijevih bekova na svijetu.



"Volio bih jednog dana opet sarađivati s Pochettinom, a mislim da i on želi da ponovo igram za njega. Naš odnos je toliko bio dobar da me čak zvao svojim sinom, a gledajući sve uspone i padove koje sam imao u karijeri, pod njegovim vodstvom sam imao samo uspone", rekao je Shaw.



Ovakva izjava nogometaša Manchester Uniteda dan pred utakmicu protiv Tottenhama dodatno je podgrijala priče oko njegovog odlaska s Old Trafforda, a treba napomenuti da Mourinho u svoje redove želi dovesti prvog lijevog beka londonskog kluba Dannyja Rosea, koji se također nalazi na izlaznim vratima kluba.



On je nedavno kritikovao tranfer politiku kluba rekavši da su za velike uspjehe potrebni svjetski igrači, što je izazvalo bijes navijača Totttenhama, posebno zbog činjenice da ovaj igrač već duže vrijeme ne igra zbog povrede.



Ovakva izjava Shawa, ali i od ranije poznati stavovi navijača i čelnika Tottenhama prema Roseu, sve više i više aludiraju na to da bi ova dva engleska kluba u jednom od sljedećih prelaznih rokova mogli napraviti razmjenu igrača.