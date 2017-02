Fudbaleri Seville zasluženo su pobijedili Leicester rezultatom 2:1 u prvoj utakmici osmine finala Lige prvaka.

Domaći su u prvom poluvremenu očitali fudbalsku lekciju gostima iz Engleske. Sevilla je imala čak 70 posto posjeda lopte u svojim nogama, a uz to su uputili deset šuteva nasuprot jednog jedinog pokušaja Leicestera.



Sudija Turpin je već u 14. minuti svirao jedanaesterac za domaće nakon što je Morgan udario protivnika po nogama. Ipak, golman gostiju Schmeichel uspijeva odbraniti šut Corree.



Sjajno raspoloženi golman Leicestera kasnije je zadivljujućom odbranom spriječio pokušaj Escudera s ivice šesnaesterca.



Međutim, u 25. minuti nije imao šansi. Sarabio je pokupio odličnu loptu koju je uputio Escudero i odlično postigao gol glavom.







Mogla je Sevilla do još jednog gola prije odlaska na odmor, ali se Schmeichel bacio i odbranio šut Corree.



I u nastavku je Sevilla dominirala. Vitolo je u 50. minuti pogodio stativu, a blizu gola bio je i Sarabia šest minuta kasnije.



Pola sata prije kraja Jovetić se nalazi u dobroj poziciji za udarac, ali je vidio Correu, dodao mu loptu i napadaču Seville nije bilo teško udvostručiti prednost domaćina.



U prvom ozbiljnijem napadu Lisice smanjuje prednost. Drinkwater je Vardyju servirao loptu kao na tacni i engleski reprezentativac je trebao samo postići gol iz blizine.



Do kraja nije bilo promjena i Sevilla je ostvarila pobjedu od 2:1.