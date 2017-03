U prvoj utakmici 27. kola talijanske Serije A Roma je na stadionu Olimpico ugostila Napoli, a pobjedu su upisali Napolitanci rezultatom 2:1.

Bio je ovo direktan okršaj drugoplasirane i trećeplasirane ekipe na tabeli, a Napoli je priredio šok domaćim igračima i navijačima u 26. minuti, kada je mrežu Rome zatresao Mertens. Nogometaš Napolitanaca je prebacio loptu preko golmana Szczesnog, koji je istrčao i neuspješno uklizao.







Mogla je Roma do izjednačenja u 34. minuti da je Strootman bio precizniji, no, promjene rezultata nije bilo. Pet minuta kasnije se ponovo zatresla mreža Vučice, ali je ovog puta gol Mertensa poništen zbog prekršaja u napadu. Prvo poluvrijeme je završeno minimalnim vodstvom Napolitanaca.



Gdje je stao u prvom, Napoli je nastavio u drugom poluvremenu. Mertens je svoj drugi gol postigao u 50. minuti i povisio na 2:0.



Roma je pokušavala nadoknaditi zaostatak, trener Vučice Luciano Spalletti je napravio tri izmjene, pa su Fazija, El Shaarawija i De Rossija zamijenili Peres, Salah i Paredes. S druge strane je trener Napolija Maurizio Sarri priliku dao Diawari, Zielinskom i Miliku, koji su zaigrali umjesto Jorginha, Mertensa i Hamšika.



Ipak, domaći su stigli samo do utješnog gola, koji je u 89. minuti postigao Strootman.



Bh. reprezentativac Edin Džeko odigrao je cijelu utakmicu za Romu.



Roma je ostala na drugom mjestu s 59 bodova, dok trećeplasirani Napoli ima dva boda manje.