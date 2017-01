Serie A: Napoli i Palermo remizirali u derbiju juga, Jajalo odigrao cijeli meč, debitovao i Šunjić

U derbiju juga italijanske Serie A snage su na stadionu San Paolo odmjerili Napoli i Palermo.

Krajnji rezultat bio je 1:1. Izabranici Maurizija Sarrija imali su priliku da se pobjedom instaliraju na drugo mjesto nakon poraza Rome od Sampdorije. S druge strane, na klupi gostiju debitovao je Luis Diego, nekadašnji trener Bologne i Cagliarija.



Bh. reprezentativac Mato Jajalo odigrao je cijelu utakmicu u dresu Palerma, dok je Toni Šunjić svoj debi upisao u 90. minuti kada je zamijenio Nesterovskog.

Dolazak novog startega kao da je probudio Palermo. Krenuli su ofanzivno ka golu Napolija. Igrao se 6. minut kada je Rispoli sjajno centrirao loptu koju je Nestorovski glavom zakucao u mrežu za 0:1.



Već u narednom napadu domaći su mogli do poravnanja, ali je Callejon promašio prazan gol. Četiri minute poslije Mertens dobro šutira, a čuvar mreže gostiju uz pomoć stative uspijeva spasiti svoj gol.



U 27. minuti golman gostiju Josip Posavec dobro reaguje, a ponovo je šutirao Mertens. Do kraja prvog poluvremena gosti su igrali u teškom defanzivnom grču, dok su igrači Napolija pokušavali da izjednače. Ipak, ostalo je 0:1.



U nastavku su domaći krenuli snažno. Insigne u 58. minuti dobro puca, ali Posavec fantastično brani. U 63. minuti bh. reprezentativac Mato Jajalo sjajnim uklizavanjem izbija loptu u korner i spašava pogodak. Samo dvije minute poslije Jajalo je dobio žuti karton. Igrao se 66. minuti kada su domaći poravnali.



Mertens je testiraao Posaveca koji ovaj put nio bio oprezan. Lopta mu prolazi kroz noge i završava u golu.



Nakon postignutog pogotka domaći atakuju još više kako bi osvojili kompletan plijen. Zielinski je u 76. minuti pucao pod prečku. No, ponovo se ukazao Posavec. Čuvar mreže gostiju je i u 81. minuti fantastičnom intervencijom spriječio pogodak. Premda su domaći pokušavali doći do drugog gola, ostalo je 1:1. Najbolju priliku propustio je Insigne u 90. minuti.



Napoli je ostao na 3. mjestu sa 45 bodova, dok je Palermo 19. sa 11 osvojenih bodova.