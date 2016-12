U 18. kolu italijanske Serije A Fiorentina je kod kuće remizirala sa Napolijem (3:3).

Napoli je na Artemio Franchiju dva puta vodio, a na kraju se borio za bod. Najprije je Insigne u 25. minuti postigao gol za 1:0 što je bio jedini zgoditak u prvom poluvremenu meča.Izjendačenje Violama donio je Bernardeschi u 52. minuti da bi Mertens u 68. minuti vratio vodstvo Napolitancima. To je bio čak deveti Mertensov gol u posljednje četiri ligaške utakmice.Za preokret Fiorentine pogodili su Bernardeschi u 69. i Zarate u 82. minuti, ali to nije bilo sve. U četvrtoj minuti sudijske nadoknade Napoli je izborio penal, a iskoristio ga je Gabbiadini koji je donio bod gostima.je golom Belottija (49') pobijedio(1:0) kod kuće, dok supodijelili bodove (1:1). Za domaći tim je pogodio Quaison u 33. minuti, ali je bod Pescari u trećoj minuti sudijske nadoknade golom iz penala donio Biraghi. Bh. reprezentativac Mato Jajalo za Palermo je igrao do 78. minute, a ovo je bio njegov 11 nastup u Seriji A ove sezone.Remi bez golova odigrali su(0:0), dok je u utakmici sa sedam golova i dva preokretasavladao(4:3). Sau je u 14. minuti donio vodstvo domaćinu, a onda je Sassuolo golovima Adjaponga (30'), Pellegrinija (33') i Acerbija (58' penal) stigao do prednosti. U međuvremenu Pellegrini je "pocrvenio", tačnije u 34. minuti, što je otežalo posao gostima. Igrača više na terenu Cagliari je iskoristio u posljednjih pola sata i preko Borriella (62') i Fariasa (73' i 76') uspio je preokrenuti i slaviti.