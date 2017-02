Sergio Ramos: Pokušat ćemo sačuvati svoju mrežu za miran revanš u Napulju

Nogometaš Real Madrida Sergio Ramos je izjavio da je cilj njegove ekipe sačuvati mrežu u prvoj utakmici osmine finala Lige prvaka, koju Kraljevi igraju protiv Napolija na stadionu Santiago Bernabeu.

Sergio Ramos (Foto: EPA)

Real je aktuelni prvak Evrope, a u prvoj utakmici osmine finala Lige prvaka protiv Napolija želi pobjedu bez primljenog gola.



"Napoli je odličan protivnik koji je zaista u dobroj formi. Pokušat ćemo da ne primimo gol kako bi revanš u Napulju bio mirniji. Nadamo se da ćemo doći do finala, ali idemo utakmicu po utakmicu. Sada se moramo fokusirati na Ligu prvaka, bit će veoma teško. To je komplikovano takmičenje, drugačije je i za navijače, ali se nadamo da možemo napraviti dobre rezultate na oba fronta. La Liga je u našim rukama pa sada moramo napraviti dobar posao i u Evropi", izjavio je Ramos.



On je poznat po golovima u finišu utakmice.



"Svi su posebni za mene, ali mi je najdraži onaj koji sam postigao kada smo osvojili desetu titulu prvaka Evrope", završio je Ramos.



Real Madrid i Napoli igraju u srijedu.