Šehić: Odbrane protiv Atletica su plod rada cijelog tima, Torres mi se nakon meča izvinjavao

Golman reprezentacije Bosne i Hercegovine Ibrahim Šehić sjajno je branio u utorak protiv Atletico Madrida, a to mu je donijelo i mjesto u timu kola prema izboru portala Whoscored.com.

Šehić: Nismo očekivali pozitivan rezultat u Madridu (Foto: EPA-EFE)

Naš golman je imao nekoliko vrhunskih odbrana, a posebno se ističe ona iz šeste minute nadoknade kada je svom Qarabagu sačuvao bod. Ipak, Šehić je za naš portal otkrio da je za njegove partije najzaslužniji tim."Vidio sam da su me neki portali svrstali u tim kola shodno tome da sam imao devet odbrana. Ipak, to je sve plod rada cijele ekipe, ne samo mene. Radimo kao jedna cjelina i to je najvažnije. Nije bitno da li sam ja najbolji ili neko drugi", rekao je Šehić na početku razgovora za portal Klix.ba.Imao je Qarabag u Španiji vodstvo od 1:0, ali na kraju su se morali zadovoljiti neriješenim rezultatom."Bilo bi prepotentno da kažem da smo mogli sačuvati vodstvo s deset igrača protiv ekipe kao što je Atletico. Prvo poluvrijeme smo odigrali vrhunski i do crvenog kartona smo imali veći posjed lopte. Na kraju je i bod iz Madrida nevjerovatan i nismo mu se nadali. Još smo pod dojmom. Velike ekipe, kao recimo Barcelona, ne mogu slaviti u Madridu, a eto mi smo uspjeli ostati neporaženi. Moramo biti zadovoljni. Bitno je da smo na pravom putu", poručio je Šehić.Bh. golman je otkrio da je poslije utakmice razgovarao s legendarnim Atleticovim napadačem Fernandom Torresom."Udario me u toku meča tokom jednog sudara i poslije toga mi je prst otekao. Išao sam i na terapije zbog tog udarca. Poslije utakmice mi se izvinio i razgovarali smo. Rekao mi je u šali da me planirao povrijediti, jer je to bio jedini način da me savlada. Prizeman je igrač, iako je velika zvijezda. Ostali Atleticovi igrači su poslije meča požurili u svlačionicu. Ljuti su bili jer su znatno umanjili šanse za prva dva mjesta u grupi", istakao je Šehić.U Qarabagu još ne odustaju od borbe za treću poziciju koja bi im donijela nastavak igranja u Evropskoj ligi."Cilj nam je da preostale utakmice odigramo na vrhunskom nivou i pokažemo da dosadašnji rezultati i igre nisu bile slučajnosti. Ako budemo imali šansu za treće mjesto, mi ćemo to iskoristiti", optimističan je bh. golman.Azerbejdžanski klub će gotovo sigurno u narednom periodu dobiti ponude za svog prvog golmana."Ne razmišljam o tome jer je još prerano. Lijepo mi je u Azerbejdžanu. Sve su mi omogućili i stekao sam vrhunsko iskustvo. Napredovao sam i kao čovjek i kao igrač. Igram i u Ligi prvaka pa ću vidjeti s njima šta ćemo i kako ćemo dalje", rekao je Šehić te se dotakao i stanja u azerbejdžanskoj ligi:"Prvi smo iako imamo utakmicu manje. Ipak, moramo biti ozbiljni do samog kraja. Imamo dvije ekipe koje su nam konkurentne. U proteklom periodu smo imali dosta problema s povredama i nadam se ćemo u sljedećem mjesecu biti kompletni."Nekadašnji Željin golman stigao je upratiti i pogledati sažetak meča juniora njegovog matičnog klub protiv Lokomotive u 2. kolu Omladinske Lige prvaka."Pratim njihove nastupe. Nadam se da će proći Lokomotivu i da će daleko dogurati u ovom takmičenju. Trenera Omera Joldića poznajem odlično jer smo jedno vrijeme bili saigrači. Znam koliko je privržen svom poslu i nogometu te se nadam da će napraviti dobar rezultat", rekao je Šehić za kraj razgovora.