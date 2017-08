Sarajevo izbjegava najgori start od 2004. godine, Željezničar dolazi po prve bodove u gostima

Posljednji sarajevski derbi je izbacio "plavu lokomotivu" s tračnica koje su je vodile do titule Premijer lige i spasio Sarajevo od "duple sramote". Najpreciznije, ipak, a ujedno i najljepše rečeno, posljednji sarajevski derbi, iako odigran pred polupraznim koševskim tribinama, bio je pečat fer i korektne igre. Bio je pečat sporta kao borbe za pravdu. Šta će donijeti novi derbi između Sarajeva i Željezničara koji se igra večeras od 20 sati u okviru 5. kola BHT Premijer lige?

Posljednji sarajevski derbi je izbacio "plavu lokomotivu" s tračnica koje su je vodile do titule Premijer lige i spasio Sarajevo od "duple sramote". Najpreciznije, ipak, a ujedno i najljepše rečeno, posljednji sarajevski derbi, iako odigran pred polupraznim koševskim tribinama, bio je pečat fer i korektne igre. Bio je pečat sporta kao borbe za pravdu. Šta će donijeti novi derbi između Sarajeva i Željezničara koji se igra večeras od 20 sati u okviru 5. kola BHT Premijer lige?

Promjene kao navika

Slavko Petrović i Mehmed Janjoš prije derbija na Grbavici prošle sezone. (Foto: Klix.ba)

Tribine čuvaju duh

Za večerašnji derbi osigurano je 16.000 ulaznica. (Foto: Klix.ba)

Repuh protiv Adžema

Senad Repuh traži prve bodove za Sarajevo na domaćem terenu. (Foto: Klix.ba)

Admir Adžem će imati prvi derbi na Koševu kao trener Plavih. (Foto: Klix.ba)

Tomislav Čuić iz Tomislavgrada dijelit će pravdu na predstojećem velikom gradskom derbiju između Sarajeva i Željezničara u okviru 5. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine. Asistirat će mu Goran Dujak iz Odžaka i Damir Lazić iz Brčkog.



Četvrti sudija je Elvis Mujić iz Banovića, a dodatni pomoćnici Ilija Živković (Orašje) i Goran Paradžik (Ljubuški).



Delegat na vječitom derbiju bit će Lazar Martinović iz Čapljine, dok je uloga posmatrača suđenja pripala Danku Čavaru iz Širokog Brijega.

Popravljanje statistike

Samo 18 golova u posljednjih 19 derbija. (Foto: Klix.ba)

Večerašnji sarajevski derbi sigurno može donijeti najgori start za Sarajevo od sezone 2004/05. kada je Bordo tim nakon pet odigranih kola imao samo četiri boda. A toliko bodova Sarajevo ima nakon četiri premijerligaška kola ove sezone i trenutno je osmo na tabeli.Derbi može donijeti i "oživljenje" Sarajeva koje je u prva četiri kola, nećemo reći osvojilo četiri boda, nego izgubilo čak osam bodova. Pobjeda protiv najljućeg rivala Željezničara bila bi veliko otrježnjenje.Sarajevo je u 1. kolu kod kuće poraženo od Zrinjskog, pa je slavilo u gostima protiv Čelika, zatim izgubilo od GOŠK-a kod kuće te remiziralo protiv Mladosti iz Doboja kod Kaknja u gostima.Za Željezničar, derbi može značiti barem dvije stvari. Jedna je da ni na drugom ovosezonskom gostovanju u Premijer ligi neće doći do boda, a druga upravo suprotno - da će osvojiti prvi bod ili prve bodove u gostima ove sezone. Plavi su trenutno drugi na tabeli.Oni su kod kuće savladali GOŠK, Vitez i Borac, dok su u gostima poraženi od lidera Mladosti.Oba tima, u odnosu na posljednji sarajevski derbi, onaj koji je u pretposljednjem kolu prošle sezone odlučivao ko će u posljednje kolo ući kao lider, u ovaj meč ulaze s novim trenerima.Slavko Petrović je u tom posljednjem derbiju koji smo spominjali izgubio od Sarajeva rezultatom 1:0. Pobjedu i titulu uzeo mu je Mehmed Janjoš koji će na kraju izgubiti finale Kupa BiH od Širokog Brijega na penale. Titulu Premijer lige, znamo, osvojit će Zrinjski. Janjoš će u 1. pretkolu Evropske lige ispasti od moldavske Zarije, Petrović u 2. pretkolu od švedskog AIK-a. Petrović će dan prije početka Premijer lige dobiti otkaz. Janjoš će dan nakon početka Premijer lige najaviti ostavku.Ukratko, to je fabula knjiženog djela "Sarajevski rivali: Od sezone do sezone". Jer, godinama tako to ide. Od derbija do derbija mijenjaju se treneri i igrači, pa je skoro nemoguće, prilikom najave novog derbija, pronaći fotografiju iz prethodnog derbija, a da neki od likova s fotografije već nisu promijenili adresu i klub. Istina, uvođenjem Lige za prvaka, nije baš nemoguće pronaći takvu fotografiju, jer derbije više ne dijele prijelazni rokovi, nego svega nekolike sedmice.U takvom stanju stvari, kada su kriteriji pogubljeni, kada su sistemi (još uvijek) nevidljivi na djelu, stvari drugačije izgledaju ukoliko tribine pokažu da fudbalski duh u ovoj zemlji i u sarajevskom derbiju nije manji. A valjda će i ostale stvari doći na svoje.No, tribine ako žele vratiti duh, vjerovatno znaju koji je pravi način da se taj cilj i ostvari. Na derbije poput sarajevskog svako se mora osjećati sigurnim i niko se ne smije vratiti razočaranim nekim drugim faktorom osim rezultatskim faktorom.Oba kluba su učinila mnogo toga da ovaj derbi ponovo bude prepoznat od navijača, jer znamo da su posljednja dva derbija obilježena raspravama broju gostujućih navijača, tampon zonama, postocima...Za ovaj je pušteno 16.000 ulaznica, navijači Željezničara ponovo imaju cijelu južnu tribinu, navijačima Sarajeva je obećano 1.500 mjesta na Grbavici na idućem derbiju.Senad Repuh će prvi put u trenerskoj karijeri voditi Sarajevo u derbiju protiv Željezničara nakon što je na klupi zamijenio Mehmeda Janjoša s kojim je radio u stručnom štabu.Povjerenje navijača u Repuha, ali i sami rezultati, ne kazuju da je on pravo rješenje. Pobjeda, remi i poraz, a protivnici su bili Čelik, GOŠK i Mladost Doboj-Kakanj. Ukoliko danas osvoji samo bod Sarajevo će imati najgori start sezone, računajući prvih pet kola, još od početka sezone 2007/08., a ponovit ćemo da bi poraz značio najgori start od početka sezone 2004/05.Uz sve to, Sarajevo će protiv Željezničara tražiti i prve bodove na Koševu u ovoj sezoni, jer je do sada upisalo dva poraza.Kod Repuha se ne primjećuju velike promjene u izboru igrača u odnosu na period dok je Janjoš vodio tim s tim da su najveće promjene zapravo prouzrokovane dolaskom zadnjeg veznog Miloša Stanojevića koji je debitovao protiv Mladosti. Što se tiče sistema igre, i tu se ne vide neke značajne promjene, a samo vrijeme će, ukoliko ga Repuh bude imao, pokazati koliko će promjena zapravo i biti.Admir Adžem je do sada već vodio Željezničar u jednom derbiju. I izgubio je. Bilo je to u novembru 2014. godine kada je Sarajevo na Grbavici slavilo rezultatom 2:1. Adžema je na polusezoni tada zamijenio Milomir Odović, a sada Adžem u svom drugom mandatu na klupi Plavih vodi svoj prvi derbi na Koševu.O promjenama koje on želi unijeti u ekipu već smo pisali , ali je i tada, kao i sada ostalo pitanje koliko će mu trebati vremena da te promjene iznese na željeni nivo.Vidljivo je da Adžem koristi više ofanzivno orijentiranih igrača u odnosu na prethodnika Slavka Petrovića te da u njegovom rosteru pred utakmice uglavnom ima više igrača do 21 godine nego u Petrovićevoj eri. Ipak, osim pobjede protiv GOŠK-a (3:1) u 1. kolu, Željezničar nije pokazao dopadljivu i ubjedljivu igru koju navijači žele.Protiv Borca je prikazan karakter, jer se tim nakon lošeg poluvremena i rezultatskog deficita (0:1) vratio jači i na kraju je odnio pobjedu rezultatom 2:1. Pravi ispit je na Koševu.U posljednjih 19 derbija odigranih od maja 2010. godine vidjeli samo 18 golova, tri pobjede Sarajeva, tri pobjede Željezničara i čak 13 remija od kojih je devet okončano bez pogodaka. Sarajevo je u tim mečevima dalo devet golova, koliko i Željezničar, a samo je tri puta neki tim u tih 19 mečeva uspio postići više od jednog gola.Proširimo li bazu podataka na posljednjih 10 godina, jedini izuzetak u odnosu na sivu statistiku na koju smo navikli su dvije utakmice u četvrtfinalu Kupa Bosne i Hercegovine u sezoni 2007/08. kada je na Grbavici bilo 3:1 za Željezničar, a na Koševu 4:2 za Sarajevo.Prijenos večerašnjeg derbija koji počinje u 20 sati radit će Moja TV.