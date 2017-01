Na stadionu "Bare" u Čitluku prijateljsku utakmicu su odigrali Sarajevo i Velež. Utakmica je završena bez golova.

Trener FK Sarajevo Mehmed Janjoš odlučio je da od prve minute protiv Veleža zaigraju Pavlović, Novaković, Ivetić, Kadušić, Hodžić, Rustemović, Sarić, Duljević, Crnkić, Hebibović i Ahmetović.







Nakon početnog ispitivanja snaga, udarac Hebibovića pred golom Čapljine iz 8 minute je izblokiran. Dvije minute kasnije je na drugoj strani Pavlović intervenisao na golu Sarajeva.



Igrala se 13. minuta kada se u šansi za pogodak našao Ahmetović, uputio je udarac glavom, no, nije pogodio. Isti je igrač ponovo pokušao glavom u 27. minuti, ali bez uspjeha.



Udarac Duljevića iz 30. minute odbranio je golman Veleža, a dvije minute kasnije je u akciji Sarajeva Hebibović nije uspio doći do lopte prije Abdihodžića, pa je šansa propala.



Velež je zaprijetio u 37. minuti, no, Pavlović se istakao dobrom odbranom. Rođeni su imali šansu i preko Zvonića u 44. minuti, koji je šutirao pored gola. Posljednju priliku u prvom poluvremenu imao je Bordo tim, ali Hebibović nije pogodio. Na odmor su ekipe otišle pri rezultatu 0:0.



Za Sarajevo su u drugom poluvremenu zaigrali Adilović, Herić, Hodžić, Mihojević, Balić, Kovačević, Radovac, Liivak, Anđušić, Lelić, Amer Bekić.



Novi igrač u dresu Bordo ekipe, Sanjin Lelić, propustio je izglednu priliku u 51. minuti. Pet minuta kasnije je nakon kornera Mihojević pogodio stativu gola Veleža.



Trener FK Sarajevo Mehmed Janjoš je u 64. minuti umjeto Hodžića u igru uveo Almira Bekića.



U 73. minuti je dosuđen korner za Sarajevo, u prilici se našao Kovačević, ali je loptu poslao pored gola. Minut kasnije se na udarac s distance odlučio Lelić, no, nije pogodio.



Janjoš je u 81. minuti iz igre izveo Kadušića te je priliku dao Smajlagiću.



Rezultat se do kraja nije mijenjao, ostalo je 0:0.