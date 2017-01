FK Sarajevo i NK Brotnjo danas su u Čitluku odigrali prijateljsku utakmicu, a pobijedila je Bordo ekipa rezultatom 3:0.

Za Sarajevo su od prve minute utakmice zaigrali Plakalo, Herić, Kovačević, Mihojević, Balić, Radovac, Liivak, Husejinović, Anđušić, Lelić i Amer Bekić. Ovo je bio prvi nastup za Kovačevića u dresu FK Sarajevo nakon oporavka od povrede, a svoj nezvanični debi upisali su Lelić i Liivak, januarska pojačanja Bordo ekipe.



Nakon početnog ispitivanja snaga, Sarajevo je zaprijetilo preko Lelića, koji je neprecizno šutirao glavom poslije centaršuta Herića. U 19. minuti se Lelić odvažio na udarac s distance, no, nije bio precizan. Minut kasnije je pokušao i Radovac, ali bez uspjeha. Odmah u 21. minuti je zaprijetio i Anđušić.



Igrala se 23. minuta kada je dosuđen slobodan udarac za Brotnjo, ali veće opasnosti nije bilo. Akciju hercegovačkog tima pred golom Sarajeva okončao je odbranom golman Plakalo.



Anđušićev novi pokušaj zabilježen je u 25. minuti, a potom je minut kasnije prečku gola Brotnja pogodio Husejinović. Isti je igrač šutirao iz slobodnog udarca u 28. minuti, ali je ovog puta intervenisao golman Brotnja.



Napadi Sarajeva su se nastavili, pukušali su Lelić i Liivak, no, promjene rezultata nije bilo.



Posljednju priliku za Sarajevo u prvom poluvremenu imao je Husejinović u 42. minuti. To je bilo sve u prvom dijelu igre.



U nastavku su za Bordo ekipu zaigrali Adilović, Kadušić, Novaković, Ivetić, Hodžić, Rustemović, Sarić, Duljević, Hebibović, Crnkić i Ahmetović.



Kapiten Duljević je u 48. minuti šutirao ka golu Brotnja, a tri minute kasnije je neprecizan bio i Crnkić. Duljević nije odustajao, pokušao je i u 57. minuti, no, ovog puta je izblokiran. Kapiten je potom asistirao Ahmetoviću, koji je pogodio stativu.



U 65. minuti je dosuđen penal za Sarajevo, koji je u pogodak i vodstvo Bordo ekipe pretvorio Sarić. Nešto kasnije je Ahmetović bio u dobroj situaciji, ali je šutirao pored gola.



Ipak, odbrana Brotnja je "pukla" samo dvije minute nakon vodećeg gola, Crnkić je asistirao, a Hebibović pogodio za 2:0. Opsada gola Brotnja je nastavljena, a Ahmetović i Crnkić nisu uspjeli ponovo zatresti mrežu.



Janjoš je napravio izmjenu u 73. minuti te je u igru uveo Smajlagića umjesto Rustemovića. Nova šansa za Ahmetovića ukazala se u 75. minuti, šutirao je atraktivno, međutim, nije pogodio.



Akcija Hebibovića i Duljevića iz 79. minute završena je neuspješno. Kapiten je neprecizno šutirao i tri minute kasnije, lopta je završila pored gola Brotnja. U narednom pokušaju Duljeviću je odbranio protivnički golman.



Ipak, čuvar mreže Brotnja je kapitulirao u 83. minuti kada ga je savladao Hodžić dobrim udarcem iz slobodnog udarca za konačnih 3:0 u koristi Bordo ekipe.



Narednu prijateljsku utakmicu Sarajevo će igrati 28. januara protiv Veleža.