Sampaoli: Nogomet je Messiju dugovao Svjetsko prvenstvo, on je najbolji u historiji

Argentina je u Ekvadoru dohvatila kartu za Svjetsko prvenstvo, a junak se opet zove Lionel Messi, koji je hattrickom okrenuo domaće vodstvo.

"Nogomet je Messiju dugovao Svjetsko prvenstvo. Rekao sam to igračima, rekao sam im da mu trebamo pomoći da dođe do novog Mundijala. Vrlo sam uzbuđen što sam u timu s njim jer on je najbolji igrač u historiji. Svjetsko prvenstvo nije moglo proći bez Messija. Morali smo igrati s time u glavama i sada smo jači u glavi kada smo izdržali taj pritisak. Mislim da će nas ove kvalifikacije učiniti snažnijima za budućnost. Veliki smo korak napravili", rekao je selektor Jorge Sampaoli.



Kapiten Messi je bio tu kada je trebalo i spasio kraha argentinski nogomet, kojem je prijetilo da prvi put od 1970. ostane bez svjetske smotre.



"Zaslužili smo prolaz zbog svega kroz što smo prošli. Gubili smo neke utakmice, nije lako kad poslije svega toga moraš igrati, ali sve nas je to učinilo jačim. Plašio sam se da se nećemo kvalificirati, jako. To bi bila katastrofa za Argentinu, za nas, za sve. Borili smo se, patili i nismo dopustili da ostanemo bez plasmana u Rusiju", rekao je Messi.