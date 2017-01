Selektorka ženske A reprezentacije BiH u fudbalu i šefica stručnog štaba bh. prvaka SFK 2000 Sarajevo Samira Hurem najbolja je trenerica u državi za 2016. godinu, odlučio je stručni žiri Izbora najboljeg sportiste BiH koji su organizovali Nezavisne novine i Radio-televizija Bosne i Hercegovine.

Selektorka ženske A reprezentacije BiH u fudbalu i šefica stručnog štaba bh. prvaka SFK 2000 Sarajevo Samira Hurem najbolja je trenerica u državi za 2016. godinu, odlučio je stručni žiri Izbora najboljeg sportiste BiH koji su organizovali Nezavisne novine i Radio-televizija Bosne i Hercegovine.

Igra otvorenog garda, svaka utakmica kao da je prva

Foto: Feđa Krvavac/Klix.ba

Navijači Sarajeva pružaju veliku podršku

Kako sam počela igrati fudbal

Hurem je na klupi bh. ženske seniorske selekcije ostvarila zapažene rezultate u protekloj godini, dok se ekipa SFK 2000 plasirala u šesnaestinu finala Lige prvaka, gdje je zaustavljena od ruske Rossiyanke.U razgovoru za Klix.ba Hurem je govorila o rezultatima u godini koja je iza nas, trofejima, pomoći Nogometnog saveza BiH, Bordo porodici i popularnosti ženskog fudbala u BiH. Na početku je sumirala rezultate."Zadovoljna sam rezultatima u 2016. godini, a nekako sam i najavila da će ova godina biti u znaku ženskog fudbala. Dinamika događaja i sve što je strateški rađeno je to nagovijestilo. Nogometni savez BiH je pokrenuo jednu dobru priču sa ženskim fudbalom i to daje rezultat. Ovom prilikom bih se zahvalila predsjedniku Elvedinu Begiću, generalnom sekretaru Jasminu Bakoviću i tehničkom direktoru Denijalu Piriću. Upravo smo u ovoj godini postigli najviše kada je riječ o rezultatima. Prezadovoljna sam da to ide tokom kojim sam ja predvidjela", kazala je Hurem za Klix.ba.U fudbalu postoji ključni egzaktni pojam o kojem nema spora – rezultat. Samira je nabrojala najbolje rezultate SFK 2000 Sarajevo."Osvojili smo četrnaest uzastopnih titula, a na dobrom smo putu da se domognemo i petnaeste. U Kupu BiH smo trinaest puta dotakli vrh, tri puta smo prošli u šesnaestinu Lige prvaka. Premda smo prošle godine bili na korak do plasmana u osminu finala. Ipak, primili smo pogodak u posljednjim trenucima meča. Trenutno imamo gol razliku 104:1. Sve to govori o dobrom kontinuitetu rada", istakla je naša sagovornica.Otkrila je način na koji motiviše igračice koje igraju otvorenog garda, osvajaju trofeje i konstantno osiguravaju nove elemente za priču."Svaka utakmica je za nas kao prva. Kada sam se počela baviti ovim poslom 2000. godine rekla sam im da imam jasnu viziju, cilj i šta želim napraviti na nekom dugogodišnjem planu. No, svaka godina je posebna za sebe. Bez obzira na to koliko imamo bodova i protiv koga igramo, nastojimo pružiti maksimum. Želimo biti bolji i uspješniji. To je igračicama usađeno u glavu, dugo igraju zajedno i rekla bih da su kao vojska", kazala je selektorka ženske A reprezentacije BiH.Dodala je kako je ženski fudbal u posljednjih pet godina doživio progres u našoj zemlji."Prije pet godina bilo je pet klubova. I od tog broja samo je SFK bio ozbiljan, a ostale sam ja nagovarala da postoje. Tada sam mislila da se više neću baviti ovim poslom, bar ne na ovaj način. Sada je situacija drugačija, a najviše zasluga ima Nogometni savez BiH. Pruža veliku pažnju ženskom fudbalu, edukuje trenere i sudije. Pokušavaju na bilo koji način unaprijediti fudbal. Sada se svaki dan pojavi neki novi klub i mislim da se radi o cifri od 44 kolektiva u BiH. Čini mi se da nema mjesta u našoj zemlji gdje nema neke sekcije i pojavljivanja mogućnosti postojanja kluba. Vjerujem da je SFK utjecao na to", kazala je Hurem.Posebno je podvukla kako je ekspanzija sarajevskog kluba krenula od trenutka kada je SFK postao dio Bordo porodice."Sarajevo je brend, Sarajevo je ime. Ako ste dio Bordo porodice odmah imate masu ljudi oko sebe. Javljaju nam se navijači koji bodre tim sa Koševa, podržavaju nas, prate nas i taj broj se konstantno povećava. Popularnost je itekako vidljivija uz pomoć FK Sarajevo. To nam je i trebalo, da nas više ljudi prati. Mi igramo u kampu i imamo izvanredne uslove. Kada prođem gradom ljudi prilaze i čestitaju, a većinom su to pristalice koševskog tima", kaže Samira.Nagrada za trenera godine za nju je dodatna obaveza."Nama ženama je u ovoj zemlji u kojoj živimo mnogo teže. Ipak, drago vam je kada neko prati i vrednuje vaš rad. Iznenađena sam da ljudi realno gledaju i odaju priznanje za sve ono što sam uradila sa svojim timom. Nagrada me obradovala i sada imam dodatnu obavezu da moram biti još bolja", istakla je.U šesnaestini finala Lige prvaka u oktobru prošle godine SFK 2000 Sarajevo je u uzvratnom meču protiv ruske Rossiyanke imao rezultat koji je osiguravao plasman u narednu fazu najelitnijeg evropskog klupskog takmičenja. Ipak, gol u 93. minuti srušio je snove, sudbina je bila cinična. Prva šefica struke prisjetila se tih teških trenutaka."Igračice su plakale, trebalo je sat vremena da prestanu. Ne mogu reći da nisam i ja plakala, bilo je teško. Kada to doživite, to su emocije, mnogo je to više od novaca. SFK ima dušu i srce, čekala sam da se isplaču i ujutro sam im na doručku, prije povratka u Sarajevo, rekla da je ovo potvrda da smo na dobrom putu i da trebamo samo nastaviti raditi. Vjerujem da ćemo napraviti dobar rezultat u elitnom evropskom klupskom takmičenju", dodala je.Popularnost ženskog fudbala u Evropi je u stalnom porastu. Samira je izdvojila pojedine države na Starom kontinentu koje su korak ispred drugih."Učestvujem na UEFA-inim konferencijama i Evropa ima izuzetno razvijen ženski fudbal. Francuska je sada među najboljim, igraju i lijepo za oko. No, Njemačka je dominirala, bila je dugo ispred svih i sada je među najboljim u Evropi. Nema zemlje na Starom kontinentu gdje ženski fudbal nije razvijen. Mislim da sada dolazi vrijeme francuskog ženskog fudbala", kazale je selektorica reprezentacije BiH.Samira ima neizmjernu podršku kompletne javnosti. Uspjela je pojedinačni kvalitet igračica staviti u službu kolektiva. Na kraju je otkrila kako je zavoljela najvažniju sporednu stvar na svijetu."Igrala sam u Željezničaru do 1992. godine. Bila sam i u Sarajevu od 1996. do 2000. godine kada je postojao klub. Poslije toga sam oformila SFK 2000. Željela sam napraviti kolektiv koji će biti najbolji i mislim da sam uspjela. Također, studirala sam Medicinski fakultet prije toga i iskreno, fudbal mi je nametnut, a kasnije sam to zavoljela. Sa braćom sam igrala fudbal, trebao im je neko četvrti da stoji na golu, bukvalno sam morala. Komšije su to gledale, prepoznali su gen i natjerali oca da se upišem u jedini klub tada – Željezničar. Vrlo brzo sam dobila poziv u reprezentaciju Jugoslavije. Od tada se ozbiljno bavim ovim sportom. Reprezentacija BiH je danas ustvari SFK, nosimo igru svih selekcija", zaključila je Hurem.