Ronaldo nakon odbijene žalbe na suspenziju: Nepravda za nepravdom, ali me neće slomiti

Cristiano Ronaldo (Foto: EPA)

Nakon što je Arbitražni sud za sport (CAS) odbio žalbu nogometaša Real Madrida Cristiana Ronalda, koja se odnosi na suspenziju od pet utakmica, Portugalac se oglasio na društvenim mrežama.

Real i Ronaldo su se nadali da će žalba biti uspješna, no, CAS je odlučio da im ne izađe ususret te će sjajni nogometaš biti izvan terena do 20. septembra.



Ronaldo je svoj stav otkrio putem društvenih mreža.



"Ovo je još jedna nerazumljiva odluka, nepravda za nepravdom, no, neće me nikad slomiti. Kao i uvijek, vratit ću se jači nego ikada zahvaljujući onima koji me podržavaju", poručio je Ronaldo.



Podsjetimo, Ronaldo je suspendovan zbog guranja sudije nakon što je dobio drugi žuti, odnosno crveni karton u derbiju protiv Barcelone.