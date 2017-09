Robert Lewandowski sve nezadovoljniji, želi transfer u Real Madrid

Foto: EPA-EFE

Robert Lewandowski se sprema na selidbu iz Minhema u Madrid. Madridski list As navodi kako je Poljak sve bliži prelasku iz Bayerna u Real.

Lewandowski sve češće u javnosti iskazuje svoje nezadovoljstvo, te je razlaz sa bavarskim klubom neizbježan, tvrdi As.



Dvadesetdevetogodišnji Poljak je u nekoliko navrata ranije iskazao želju za prelaskom u Real, no čini se da sa druge strane i nisu zagrijani za njega.



Ipak, Cristiano Ronaldo i Sergio Ramos su prošle godine istakli kako bi se itekako radovali igranju sa Lewandowskim, a njihova se riječ itekako uvažava u Kraljevskom klubu, tako da nije nemoguće već ove zime ili narednog ljeta da Poljak promijeni klub.



Lewandowski sa Bayernom ima ugovor do ljeta 2021. godine.