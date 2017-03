U subotu je odigrano 20. kolo Premijer lige BiH. Postignuto je 13 pogodaka. Domaći su upisali tri pobjede, dva okršaja završena su remijem, dok je jedini gostujući trijumf ostvarilo Sarajevo.

Bordo tim je na stadionu Otoka uz veliku podršku s tribina osvojio kompletan plijen protiv posljednjeplasiranog Olimpica, a slavili su minimalnih 1:0. Izabranici Mehmeda Janjoša stvorili su nekoliko dobrih prilika u prvom poluvremenu, ali se na odmor otišlo kod rezulttat 0:0. No, u nastavku je Said Husejnović svojim golom obradovao pristalice bordo boje. Tim sa Koševa stigao je do sedme uzastopne prvenstvene pobjede.Željezničar je na Grbavici, teže od očekivanog, savladao Mladost Doboj Kakanj rezultatom 1:0. Jedini gol postigao je Ivan Lendrić u 21. minuti meča. Prvi topnik Plavih najbolje se snašao nakon kornera i pogodio je gostujuću mrežu. Ovim golom napadač Željezničara preuzeo je prvo mjesto na listi strijelaca sa 12 postignutih golova.Sloboda je na Tušnju slavila protiv Metalleghea rezultatom 2:1. Gosti su poveli golom Vidovića, ali je Zec poravnao pred kraj prvog dijela. Tuzlaci su do tri boda stigli u 90. minuti kada je Tandir pogodio sa jedanaest metara. Sa nova tri boda izabranici Vlade Jagodića preskočili su na tabeli Krupu, sada su peti sa dobrim šansama za Ligu 6.Zrinjski je u gradu na Neretvi savladao Krupu rezultatom 3:1. Stojkić je Plemiće doveo u vodstvo, ali je Koljić izjednačio. U nastavku su domaći preko Todorovića i Bilbije došli do tri boda za ostanak na liderskoj poziciji.Premda je Širokom Brijegu bila prijeko potrebna pobjeda protiv Radnika, krajnji rezultat bio je 2:2. Zlomislić je fenomenalnim pogotkom doveo domaće u vodstvo. Ipak, gosti iz Bijeljine su režirali preokret preko Stojanovića i Đurića. Bod domaćima osigurao je Čabraja pet minuta prije kraja meča.Jedina utakmica bez golova odigrana je u Vitezu gdje su snage odmjerili istoimeni domaćin i zenički Čelik.Olimpic – Sarajevo 0:1 (2.200 gledatelja)Željezničar – Mladost DK 1:0 (8.500 gledatelja)Vitez – Čelik 0:0 (2.300 gledatelja)Široki Brijeg – Radnik 2:2 (1000 gledatelja)Sloboda – Metallehge 2:1 (1000 gledatelja)Zrinjski – Krupa 3:1 (1.300 gledatelja)