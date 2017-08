Real Madrid je odbranio titulu u evropskom Superkupu nakon što je na stadionu Filip II u Skoplju savladao Manchester United rezultatom 2:1.

Bio je ovo dvoboj osvajača Lige prvaka i Evropske lige, a pobjedu je u izuzetno uzbudljivoj predstavi odnio šampion Lige prvaka Real Madrid.



Trener Reala Zinedine Zidane odlučio je na klupi ostaviti Ronalda koji se kasno priključio ekipi, a njega je zamijenio Bale tako da su Galacticosi počeli u sastavu: Navas, Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo, Casemiro, Modrić, Kroos, Isco, Benzema i Bale.



Trener Uniteda Jose Mourinho uvrstio je sve tri ljetna pojačanja Lindelofa, Matića i Lukakua, dok je na klupi ostao Rashford. Od početka su igrali De Gea, Valencia, Lindelof, Smalling, Darmian, Matić, Herrera, Pogba, Mkhitaryan, Lignard, Lukaku.



Utakmica je na početku bila ujednačena i nije bilo šansi. Gledaoci su gledali pravo odmjerivanje snaga dva sjajna tima, a tlak je podigao Casemiro u 15. minuti kada je pogodio prečku Crvenih đavola.



Samo dvije minute kasnije Casemiro je prijetio s vrha kaznenog prostora, ali nije bilo opasnosi za De Geu.



U 24. minuti Brazilac, za kojeg je netipično da toliko prijeti, jer igra zadnjeg veznog, ponovo se našao u prilici koju je ovaj put realizirao. Carvajal je poslao dugu loptu preko odbrane Uniteda koja je napravila ofsajd-zamku u kojoj su ulovili Casemira, ali i linijskog sudiju koji je priznao gol. Bilo je 1:0.



Tim pogotkom Real je postao jedini klub, računajući sve klubove iz najboljih pet liga Evrope (Engleska, Španija, Italija, Njemačka i Francuska), koji je u historiji fudbala uspio povezati čak 66 utakmica u nizu u svim takmičenjima s barem jednim postignutim golom.



Nakon tog pogotka uslijedila je apsolutna dominacija Reala koji je pokazao zašto je jedini klub koji je odbranio titulu Lige prvaka od kako je ona preoblikovana. United nije mogao doći do lopte, a Real se igrao lopte.



Sudijski time-out u 30. minuti, pozvan zbog velikih vrućina, oživio je Crvene đavole koji su do kraja poluvremena uspjeli vratiti ravnopravnu borbu na teren, onu koju smo gledali u prvih 15 minuta. Ipak, osim mlakog pokušaja Lukakua glavom u 45. minuti, šansi nije bilo.



Mourinho je na otvaranju drugog dijela poslao Rashforda umjesto Lingarda, ali je Real nastavio s dominacijom. Kroos je probao s distance, pa Marcelo iz blizine da bi u 52. minuti Isco nakon duplog pasa s Baleom izbacio cijelu odbranu Reala i pogodio za 2:0.



Tri minute kasnije fenomenalnu šansu za rezultatski priključak imao je United. Pogba je šutirao glavom, Navas odbio, a Lukaku sa manje oko pet metara prebacio cijeli gol.



Kazna je mogla stići već u 61. minuti kada Real još jednom izigrava šokiranu odbranu Uniteda, a Bale pogađa prečku. Milimetri su Crvene đavole dijelili od nokauta, bacanja bijelog peškira u teren...



A onda je Mourinho poslao i Fellainija u teren umjesto Herrere. Ispostavilo se to kao dobrim potezom, iako u je Belgijanac najprije napravio nekoliko grešaka. Naime, Fellaini je u 62. minuti dobio duel protiv Carvajala, proigrao Rashforda, a ovaj Matića koji šutira s oko 18 metara. Njegov udarac odbio je Navas, ali je tu ponovo bio Lukaku koji ovaj put pogađa za 2:1.



Gol je probudio United, ali su uslijedile i dvije duže pauze. Prvo ona sudijska u 73. minuti, a onda i pauza zbog povrede Fellainija u 78. minuti. Fellaini je nastavio igrati sa zavojem oko glave.



Kolosalnu šansu za izjednačenje imao je Rashord u 81. minuti kada izlazi jedan na jedan protiv Navasa koji mu brani udarac. United je taj napad počeo od De Gee i malo je falilo da ga okončaju pogotkom.



Već u narednom napadu Real je imao odličnu kontru koju nije uspio iskoristiti. Darmian je izblokirao Benzemin ubačaj.



Zidane je u 82. minuti uveo Ronalda, nakon što su prethodno ušli Asensio i Lucas.







U prvoj od sedam minuta sudijske nadoknade Fellaini je šutirao glavom, ali bez većih problema odbranio je Navas. U istoj minuti na drugoj strani Lucas izigrao Pogbu i Darmiana, proigrao Asensija, ali njegov udarac sjajno brani De Gea. Potom veliku šansu nakon kornera propušta Ramos.



Do kraja meča nije bilo većih šansi i Real je uspio odbraniti titulu evropskog Superkupa.