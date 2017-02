Real Madrid se priprema za novu operaciju "De Gea"

Nakon što su pokušaji dovođenja golmana Davida De Gee u augustu 2015. godine, Real Madrid sprema novu ponudu za čuvara mreže Manchester Uniteda, koji ima klauzulu u ugovoru vrijednu 65 miliona eura.

David De Gea (Foto: EPA)

Nakon što su pokušaji dovođenja golmana Davida De Gee u augustu 2015. godine, Real Madrid sprema novu ponudu za čuvara mreže Manchester Uniteda, koji ima klauzulu u ugovoru vrijednu 65 miliona eura.

Čelnici Reala u dvadesetšestogodišnjem De Gei vide golmana za narednih deset godina. On bi odmah zamijenio Keylora Navasa, čija forma ove sezone nije konstantna.



Klauzula bi bila lakši način dovođenja golmana bez potrebe za pregovorima s Unitedom, koji ga ne želi prodati.



Kada je shvatio da neće promijeniti klub, De Gea je prije 18 mjeseci potpisao novi ugovor do juuna 2019. godine, koji ima opciju produženja na još jednu godinu. Ako bi ta opcija bila iskorištena, De Gea bi ostao na Old Traffordu, gdje je veoma sretan. Međutim, u Madridu se nadaju da mogu nagovoriti golmana da se vrati u glavni grad gdje je počeo karijeru u dresu Atletico Madrida.



Ipak, menadžer Manchester Uniteda Jose Mourinho će učiniti sve da De Geu zadrži u klubu, iako zna da je Kraljevima teško odoljeti. On je 2010. godine nakon osvajanja Lige prvaka s Interom napustio klub i potpisao ugovor s Realom.