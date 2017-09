Prvi poraz Italije u kvalifikacijama nakon 11 godina, Buffonov rekord, sjajan niz Španije

Porazom od Španije u kvalfikacijama za Svjetsko prvenstvo Italija je, računajući sve kvalifikacijske utakmice za velika takmičenja, upisala prvi poraz nakon 11 godina, dok je Španija nastavila niz bez poraza u kvalifikacijskim mečevima za svjetska prvenstva. Niz koji traje od 1993. godine!

Italija je posljednji poraz u kvalifikacijskim mečevima upisala 6. septembra 2006. godine kada je poražena od Francuske u kvalfikacijama za Euro 2008.Od tada do sinoć Italija je povezala čak 56 utakmica bez poraza u svim kvalifikacijskim mečevima za velika takmičenja što je impresivan podatak.Italiju su u tom periodu vodili selektori Roberto Donadoni, Marcelo Lippi, Cesare Prandelli, Antonio Conte i Gian Piero Ventura koji je i danas na kormilu.Azzuri su u kvalifikacijama za Euro 2016. posljednji meč igrali protiv Norveške na domaćem terenu i nakon preokreta u finišu meča slavili su rezultatom 2:1 čime je Norveška ostala na trećem mjestu s 19 bodova, dok su drugo mjesto osvojili Hrvati s 20 bodova koje su skupili savladavši Maltu u posljednjem kolu."Žao nam je Norveške koja sada putuje u baraž, ali željeli smo ovu grupu završiti neporaženi", kazao je nakon utakmice s Norvežanima Antonio Conte, a Norveška je u baražu ispala od Mađarske.Rekorder po broju nastupa u reprezentativnom fudbalu, računajući samo evropske selekcije, postao je legendarni Gianluigi Buffon koji je upisao 170. nastup za Italiju.Za čovjeka koji ima 39 godina, strijelac sinoćnjeg pogotka za konačnih 3:0 u pobjedi Španije nad Italijom Alvaro Morata kazao je: "On je vanzemaljac. Buffon i Casillas su za mene dva najbolja golmana u historiji fudbala."Dok je Italija sinoć prekinula sjajan niz, Španija je nastavila svoj nevjerovatan niz. Crvena furija, računajući samo kvalifikacione mečeve za svjetska prvenstva, ne zna za poraz od 1993. godine kada je poražena od Danske u gostima (1:0) u kvalifikacijama za Mundijal 1994. godine.Niz je nakon sinoćnje pobjede dosegao cifru od 60 utakmica bez poraza. U tih 60 utakmica Španija je upisala 47 pobjeda i 13 remija.Uz to, Španija je sinoć nastavila niz bez poraza kod kuće u kvalifikacijama za svjetska prevnstva. Naime, Crvena furija nikada nije izgubila kod kuće u kvalifikacijskim mečevima za svjetska prvenstva, upisala je 47 pobjeda i devet remija u 56 utakmica.