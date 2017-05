Priča sa vitezom na kraju je bajka, u BiH to je tragedija

Kakva je to priča koju pričate djeci, a u kojoj nema princeze, kraljice, princa, viteza... Izmislite nešto, jer djeca vole to. Ne znam ko priča i ko je autor, ali znam da taj neko misli da smo djeca. A šta možemo?

Kakva je to priča koju pričate djeci, a u kojoj nema princeze, kraljice, princa, viteza... Izmislite nešto, jer djeca vole to. Ne znam ko priča i ko je autor, ali znam da taj neko misli da smo djeca. A šta možemo?

Odluka Nogometnog/Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine da smanji BHT Premijer ligu ostavlja više pozitivan nego negativan dojam. Manji broj klubova koji jedva spajaju kraj s krajem, manje prilika da im se gleda kroz prste, manje redara koji za vikend vide više bijelih golubova na nebu nego što prodaju ulaznica za utakmicu. Više derbija, a samim tim i veća šansa za povećanjem kvaliteta.Vraga je, međutim, teško istjerati. U 1. kolu lige u novom ruhu najavljen je sarajevski derbi. Bolja uvertira nije se mogla ni zamisliti. Rezultat je bio 1:1, utakmica za zaborav, a nije jedina. Svojih "pet minuta", koje obično duže traju, imali su navijači, pa je meč, kako to nalaže novija tradicija, nakratko prekinut zbog pretjeranog dima nemarnih pušača. Grbavica je ostala krnjava poput đaka prvačića, a kada sam napisao tekst o onome što su oči vidjele , mogao sam tražiti azil u inostranstvu zbog javnih prozivanja. Ako se po jutru poznaje dan... I puče topovski udar Uvijek može gore. Makar se o sudiji nije pričalo. I ovdje vrijedi kazati "ako se po jutru poznaje dan..."Takmičenje je nastavljeno i zaista nije bilo mnogo polemika o regularnosti lige. Jeste i nada za boljitkom bila ogromna, a ona zna zavarati, ali stvari su ljepše izgledale, a tome je, treba iskreno reći, doprinio iz Komitet za sudije i suđenje N/FS BiH koji je rigorozno kažnjavao sudije koje neslavno odrade svoj posao. Ali, znate onu "ne možeš ti kazniti koliko njih ima". Na A listi stoji 21 ime.Taj se broj, od početka Lige za prvaka i Lige za opstanak, a posebno kako se primiče kraj, počeo smanjivati kao broj staraca u staračkom domu.Prvi je "zakašljao" Ognjen Valjić iz Banja Luke pa je 27. aprila odlučeno da neće biti delegiran za 4. kolo pošto je imao propusta u utakmici 3. kola Lige za opstanak između Metalleghea i Čelika. Ubrzajmo vremensku liniju - Valjić je sudio protekle srijede prvu utakmicu finala Kupa BiH u kojem je Široki savladao Sarajevo rezultatom 1:0 na Koševu, i dan nakon utakmice procurila je informacija da neće suditi 8. kolo te da će konačna kazna biti uskoro poznata U međuvremenu, Komitet za sudije i suđenje nedelegiranjem do kraja prvenstva kaznio je Vladimira Bjelicu Hoće li se uskoro njima pridružiti i Zoran Soknić koji je danas na Pecari dosudio penal Vitezu ? Ekipi koja je u prethodnih 14 utakmica postigla tačno pet golova u ligi, a posljednji je put slavila 5. novembra 2016. godine. Dobro, duga je i pauza u bh. prvenstvu...Ali, kako uvijek postoji "ali", nemojmo misliti da su svi navedeni klubovi, navijači, komiteti, savezi, sudije jedini razlog, pa čak i ključni razlog. Pitanje je koliko njih, posebno sudija, uopće može svirati samo kad želi i dizati zastavicu samo kad svojim okom gleda?Ne, nisu samo navedeni subjekti i grupe jedini koji utječu iako su mnogi od njih sposobni zaustaviti smrdljive vjetrove, ali previše je skup hljeb u ovoj državi da bi svi održavali čistoću na obrazima.Znate, valjda, priču o "ceneru", velikom Dejanu Bandoviću, Olimpicu, Metallegheu - gle, modernih imena - i Sanelu Klopiću, kao i njegovom klijentu Mati Neretljaku."Ne izlaziš na centaršuteve, samo lagano i cener je tvoj . Pametan si momak za ideale ginu budale", govorio je u mirisu kafe Klopić, menadžer trenera Metalleghea Mate Neretljaka, golmanu Olimpica Bandoviću pred sudar Metalleghea i Olimpica, a Bandović okrenuo mobitel naopako i snimio. A narod, djeca ko djeca, nije skontao da se Klopić samo šali, kako kaže.Ko je na strani istine, nemojte da ovdje prosuđujemo. Borbu protiv vjetrenjača jedan novinar ne može dobiti. Tužbe može. Kao i prijetnje. Je li bolje biti dijete?Helem, od sada kada se sa kolegama budem raspravljao ko je najbolji Messi, Pele, Ronaldo ili Maradona, odnosno Mourinho, Ferguson, Guardiola, Allegri ili Ancelotti, ja ću reći:"Čiko u kafani." Čudit će mi se kolege, kao da ne znaju da ima ljudi koji ne oblače kopačke, a riješe više mečeva nego Messi. Može to, tamo negdje gdje vitez glumi samo u tragediji, a ne u bajci. Tamo gdje su slobodni i gdje ne jedu sarmu u Zenici.