Poljuljana Borussia protiv zahuktalog Bayerna u novom Der Klassikeru

Bayern Minhen se budi, Borussia Dortmund tone, a fudbalski svijet čeka novi njihov derbi koji se večeras od 18:30 sati igra u 11. kolu Bundeslige. Kako i priliči ovim timovima u ovom desetljeću, tako je i ovaj put - meč dočekuju kao prvoplasirana i drugoplasirana ekipa lige. Očekivano, Bayern je prvi...

Problemi s povredama u oba tima

Heynckes probudio Bayern, Bosz u problemima

Da, Bayern jeste prvi, ali nije izgledalo tako krajem septembra, odnosno početkom oktobra kada je Dortmund imao pet bodova viška u odnosu na bavarski tim koji je tih dana dao otkaz Carlu Ancelottiju, privremeno dao klupu Willyju Sagnolu, a onda iz penzije vratio Juppa Heynckesa.S povratkom Juppa nije se samo popravio život na Allianz Areni, nego se poklopilo i to da se u istom periodu skupe oblaci iznad Signal Iduna Parka i bore na čelu Petera Bosza. Jer, dok je Bayern sa starim učiteljem, koji je u maju proslavio 72. rođendan, upisao šest pobjeda u isto toliko odigranih mečeva u svim takmičenjima, Dortmund je šest takmičarskih mečeva od početka oktobra upisao samo jednu pobjedu i to onu protiv trećeligaša Magdeburga u okviru DFB-Pokala.Bayern je nakon 10 odigranih kola prvi 23 boda, dok je Dortmund na drugom mjestu s tri boda manje.Period od povratka Heynckesa u Bayern, zapravo najbolje opisuje forme s kojima timovi ulaze u novi Der Klassiker. Za razliku od formi, koje su skoro pa suprotne, oba tima dijele slične probleme kada su u pitanju povrede.Marco Reus, Lukasz Piszczek, Sebastian Rode i Erik Durm su povrijeđeni, dok je Dan-Axel Zagadou suspendovan u redovima Dortmunda.Thomas Muller, Juan Bernat, Franck Ribery, Manuel Neuer i Joshua Kimmich zbog povreda neće nastupiti za Bayern iako neki izvori navode da bi Muller mogao zaigrati. Pod upitnikom za ovaj meč je Jerome Boateng. Rober Lewandowski bi trebao početi večerašnji derbi nakon što je propustio meč protiv Celtica u Ligi prvaka kada je Bayern kao gost slavio rezultatom 2:1.Ipak, bez obzira na probleme s povredama, oba tima posjeduju kvalitetnu širinu u kadru tako da će na Signal Iduna Park istrčati dvije snažne postave koje bi mogle pružiti željeni spektakl.Jupp Heynckes je Bayern napustio na kraju sezone 2012/13 i otišao u penziju. Sa sobom je ponio titule prvaka Bundelige, DFB-Pokala i Lige prvaka. Uspio je ono što niko prije njega nije uspio u Njemačkoj - osvojiti trostruku krunu.Nakon krize na početku sezone Bayern je otpustio Ancelottija i potražio pomoć od Heynckesa, a ovaj je, kako smo ranije naveli, u šest utakmica upisao šest pobjeda gdje se ubraja u pobjeda nad RB Leipzigom nakon penala u okviru DFB-Pokala. Taj podatak još više dolazi do izražaja kada kažemo da je Bayern u tim mečevima postigao 14 golova i primio samo dva.Pred iskusnim njemačkim stručnjakom je veliki posao bez obzira na sadašnju formu i činjenicu da je već preuzeo prvo mjesto na tabeli, ali njegov povratak, barem za sada, nije mogao imati bolji scenarij, jer Bayern je ostvario i plasman u nokaut fazu Lige prvaka.Dortmund se nalazi u velikoj krizi. Plasman u nokaut fazu Lige prvaka je nemoguća misija nakon dva vezana remija protiv kiparskog APOEL-a, tako da će iz njihove grupe skoro sigurno dalje ići Tottenham i Real Madrid.Upravo su dva remija protiv APOEL-a najbolji pokazatelj u kakvoj je formi ekipa Petera Bosza, trenera koji je pod velikim pritiskom, jer u slučaju remija ili poraza protiv Bayerna, on će imati učinak od samo dvije pobjede u posljednjih devet takmičarskih mečeva.