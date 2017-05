Uoči posljednjeg kola Premijer lige BiH, odnosno 10. kola u ligi prvaka, u kojem Željezničar dočekuje Radnik, u Plavom salonu Stadiona Grbavica održana je konferencija za medije na kojoj su se novinarima obratili šef stručnog štaba Plavih Slavko Petrović i kapiten Zajko Zeba.

Foto: Feđa Krvavac/Klix.ba

"Nakon svih ovih dešavanja u posljednjih nekoliko dana teško je pronači prave riječi, ali mi smo profesionalci, ostala je još jedna utakmica do kraja prvenstva protiv Radnika. I minimalnu teoretsku šansu moramo iskoristiti, pobijediti i očekivati šta će se dogoditi kod konkurenta", izjavio je Petrović.O sastavu nije želio govoriti."Ne možemo ništa reći, čekaju nas dva treninga, tako da ćemo sastav odrediti sutra navečer", rekao je trener Željezničara.Titula će prema svemu sudeći izmaći Željezničaru iako su Plavi, kako je sezona odmicala, igrali sve bolje."Osnovni cilj je ispunjen. Mi smo se našli u situaciji da budemo pred titulom, nismo je osvojili i tu se možemo računati kao gubitnici. Deklarisati čitavu sezonu kao katastrofalnu, sigurno ne bi trebalo", kazao je Petrović.Novinare je zanimalo zašto je Željo odigrao najslabije dvije utakmice protiv Krupe i Sarajeva otkako je iskusni stručnjak na klupi."U srijedu smo imali sastanak, Upravni odbor je analizirao situaciju. Veoma je teško pronaći prave riječi za te dvije utakmice. Mi smo u 29. kolu slavljeni kao šampioni, svi su bili uvjereni u to. Međutim, u 30. kolu smo bili gubitnici, a u 31. najgora ekipa u državi. Šta se dogodilo, sigurno ima puno faktora i sada bi bilo suludo pričati o tome. Mislim da smo zakazali u najbitnijem dijelu sezone. Ono što se otvorilo trebali smo i morali iskoristiti, ali mi to nismo učinili. Neke detalje znamo, a neke možda nikada nećemo saznati. Začuđujuće je da takvim utakmicama gdje trebamo gorjeti od igre i duela totalno zakažemo. Kad smo došli na čelo tabele, to nas je uzdrmalo. Te utakmice su neshvatljive", objasnio je trener Plavih.Mnogo se spekulisalo i o navodnim namještanjima u korist Željezničara."Svaki protivnik koristi neku šansu da uzdrma konkurenta, a te priče za mene ne piju vodu. U prvom dijelu sezone je protiv nas dosuđeno puno penala, imate utakmice koje su za vas i protiv vas, to je normalno u nogometu. Mislim da to nije doprinijelo našem krahu na kraju sezone", dodao je Petrović.Prema njegovom mišljenju, Sarajevo je igralo najkonstantnije u Ligi za prvaka, ali su sve ekipe imale krize."Playoff smo počeli dobro, a završili ga loše, dok je kod nekih rivala obrnuto. Zrinjski je ispustio prednost od 11 bodova i čak bio u zaostatku. Sarajevo je najkonstantnije igralo, bilo je uvijek tu u vrhu, ali su i oni padali u krizu. Bilo je bitno koliko su te krize trajale, mi nismo bili dugo u krizi, ali je ona došla u ključnom trenutku", završio je Petrović.Potom se novinarima obratio kapiten Zeba koji i dalje vjeruje u čudo."Probat ćemo se motivisati za utakmicu, znamo šta smo prokockali. Međutim, što se mene tiče, dok postoji i jedan posto šanse, ja vjerujem u čudo. Međutim, mi moramo nedjeljnu utakmicu ozbiljno shvatiti i pobijediti te tako koliko-toliko sezonu završiti uspješno", poručio je Zeba.