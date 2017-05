Pepe: Imam ugovor do 30. juna, čekat ću Real do kraja

Pepe (Foto: EPA)

Defanzivcu Real Madrida Pepeu ugovor ističe na kraju sezone, no, on namjerava čekati do posljednjeg dana ne bi li dobio ponudu za produženje saradnje.

Defanzivcu Real Madrida Pepeu ugovor ističe na kraju sezone, no, on namjerava čekati do posljednjeg dana ne bi li dobio ponudu za produženje saradnje.

Pepe je proslavio titulu prvaka Španije osvojenu s Realom proteklog vikenda te je spreman ostati u klubu i nastaviti svoju karijeru na stadionu Santiago Bernabeu.



Portugalski internacionalac je imao problema s rebrom, zbog čega je pauzirao nekoliko sedmica. Povreda je posljedica sudara s Tonijem Kroosom, no, bio je odlično raspoložen nakon što je ekipa trenera Zinedinea ZIdanea pobijedila Malagu 2:0 i osvojila novu titulu.



"Veoma sam sretan i 100 posto spreman za igru. Finale Lige prvaka je 3. juna, a moj ugovor ističe 30. juna. Kao što sam uvijek govorio, čekat ću Real do samog kraja", jasan je bio Pepe.



Spekulacije o njegovom odlasku kruže već neko vrijeme, no, on je očigledno fokusiran na ekipu i osvajanje trofeja.