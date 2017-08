Brazilac Paulinho danas je i službeno predstavljen kao novi igrač Barcelone.

Brazilac Paulinho danas je i službeno predstavljen kao novi igrač Barcelone.

No, vezni igrač brazilske reprezentacije sigurno nije očekivao da nikoga u prijestolnici Katalonije ne zanima to što je on najskuplje pojačanje Barce ove sezone s obzirom da je njegov transfer iz kineskog Guangzhoua koštao Barcelonu 40 miliona eura.



Na službenom predstavljanju na Nou Campu, čiji je kapacitet 98.000 gledalaca, na tribinama je bilo samo 2.000 ljudi.



Paulinho je dvadesetak puta ispimplao loptu, nakon čega je otišao igrati "ševe" sa pionirima Barce koji su imali trening u vrijeme njegovog predstavljanja.



Zaista nije teško pretpostaviti kako se Paulinho osjećao kada je izašao pred sablasno prazne tribine Nou Campa. Poređenja radi, njegov sunarodnjak Neymar je 2013. godine predstavljen pred čak 90.000 gledalaca.