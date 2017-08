Prvo pojačanje Barcelone nakon odlaska Neymara u Paris Saint-Germain bit će veznjak Paulingo koji dolazi iz kineskog kluba Guangzhou Evergrandea za 40 miliona eura. Korisnici Twittera bez rezervi ismijavaju ovakvu odluku kluba. Paulinho će postati najskuplje plaćeni veznjak u historiji kluba.

Prvo pojačanje Barcelone nakon odlaska Neymara u Paris Saint-Germain bit će veznjak Paulingo koji dolazi iz kineskog kluba Guangzhou Evergrandea za 40 miliona eura. Korisnici Twittera bez rezervi ismijavaju ovakvu odluku kluba. Paulinho će postati najskuplje plaćeni veznjak u historiji kluba.

Yesterday: lost 3-1 to Real Madrid



Today: Signed Paulinho for €40m



Barça fans right now pic.twitter.com/Z5x3PWi8j4 — GeniusFootball (@GeniusFootball) August 14, 2017

Paulinho Jr.

Goals, skills and assists🙏

Welcome to Barcelona⚽️

RTs and shoutouts appreciated👍#Barca pic.twitter.com/8xEqn7BesX — ® (@Knxckaert) August 14, 2017

When you realize that Paulinho is the 4th most expensive and ALSO the most expensive midfield signing in Barça history... pic.twitter.com/fxm170XU7F — Juan (@socraticjuan) August 14, 2017

When we start the season with Rakitic-Paulinho-Gomes pic.twitter.com/AwAul6KHYW — mx (@BUSQXETS2) August 14, 2017

Gledajući sve transfere, prema podacima Transfermarkta, od Paulinha su skuplje plaćeni samo Neymar (88,2 miliona eura), Luis Suarez (81,7 miliona eura) i Zlatan Ibrahimović (69,5 miliona eura), dok su za isti iznos doveden David Villa i Marc Overmars.Ovaj 29-godišnji veznjak bit će prvo pojačanje Barcelone nakon što je Katalonce za rekordnih 222 miliona eura napustio Neymar koji je prešao u PSG.Paulinho je 2013. godine za 19,7 miliona eura prešao u Tottenham iz Corinthiansa, ali je nakon dvije godine igranja u Premiershipu otišao u Kinu.On će u četvrtak obaviti ljekarski pregled u Španiji te kompletirati prelazak u redove katalonskog giganta.Paulinho je standarni član prve postave Brazila od dolaska selektora Titea prošle godine, a u 41 nastupu za reprezentaciju postigao je devet golova.Tokom prošle sezone kineskog fudbala imao je važnu ulogu u koračanju Evergrandea ka osvajanju titule, a prilikom njegovog odlaska klub je na prvom mjestu tabele s pet bodova prednosti.Korisnici Twittera su nakon odluke Barcelone da dovede Paulinha bez rezervi ismijavali klub pogotovo nakon sinoćnjeg poraza od Real Madrida na Nou Campu u prvoj utakmici španskog Superkupa.Real je slavio rezultatom 3:1 zahvaljujući golovima Piquea (autogol), Cristiana Ronalda i Asensija. Uzvrat je na rasporedu u srijedu na stadionu Santiago Bernabeu.Na jednoj od objava na Twitteru prikazan je Xavi kako plače dok u opisu stoji kako je Paulinho četvrto najskuplje pojačanje u historiji Barcelone te najskuplje plaćeni veznjak u historiji kluba.Neki tuguju zbog toga što će sasvim izvjesno, zbog dolaska Paulinha, klub napustiti Samper koji je ponikao u Barceloni, dok neki žale što će vidjeti trio Paulinho-Rakitić-Gomes u prvoj postavi.