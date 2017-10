Paragvajci poslali prostitutke u hotel igračima Venecuele pred odlučujući susret kvalifikacija

Foto: EPA-EFE

Nogometaši Paragvaja su izgubili kod kuće od Venecuele rezultatom 1:0 u posljednjem kolu južnoameričkih kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo i na taj način su ostali bez plasmana u Rusiju.

Venecuela, koja je takmičenje završila na posljednjem mjestu, je pošteno odigrala iako su domaćini učinili sve da dođu do pobjede, kako na terenu, tako i van njega.



Naime, selektor Venecuele Rafael Dudamel je otkrio kako su se noć pred utakmicu u hotelu gdje je odsjela njegova reprezentacija pojavile prostitutke koje su plaćene za cjelonoćno druženje s igračima Paragvaja.



"U hotel je došlo nekoliko djevojaka, jasno nam je bilo koja im je namjera. No, nogomet je napredovao, tako da igrači više ne nasjedaju tako lako na smicalice ove vrste. Ne znam ko ih je poslao u hotel, ali mislim da je sve jasno. To je stara taktika", rekao je Dudamel aludiravši na čelnike Nogometnog saveza Paragvaja.