Večeras se igraju dvije utakmice osmine finala Lige prvaka, a sastaju se Bayer Leverkusen i Atletico Madrid te Manchester City i Monaco.

Večeras se igraju dvije utakmice osmine finala Lige prvaka, a sastaju se Bayer Leverkusen i Atletico Madrid te Manchester City i Monaco.

Bayer Leverkusen - Atletico Madrid



Leverkusen sada ima priliku revanširati se Atleticu za eliminaciju u istoj fazi Lige prvaka prije dvije sezone. Njemački tim će nastupiti bez Hakana Calhanoglua, koji je suspendovan, a suspenzija prijeti i Benjaminu Henrichsu. Tah nije igrao od 3. februara zbog povrede prepona. U prilog Apotekarima ide statistika koja kaže da nisu doživjeli nijedan poraz na domaćem terenu u deset posljednjih utakmica odigranih u Ligi prvaka. Od završetka grupne faze, Leverkusen je upisao četiri pobjede, tri poraza i jedan remi.



Na spisak igrača je dodan Leon Bailey, koji je stigao iz Genka, a izostavljen je Robbie Kruse, koji je otišao u Liaoning.



"Utakmicu dočekujemo s mnogo samopouzdanja nakon dvije pobjede u Bundesligi, radujemo se i želimo odigrati dobro pred našim navijačima. Od Atletica smo izgubili prije dvije sezone, bile su to dvije teške utakmice. Sada moramo donijeti dobre odluke kako bismo napravili dobar rezultat. Važno je imati igrača koji u ovakvim utakmicama može postići gol, a to je Javier Hernandez, koji je u senzacionalnoj formi", rekao je trener Leverkusena Roger Schimdt.



Što se tiče Atletico Madrida, nogometaši trenera Diega Simeonea su od završetka grupne faze Lige prvaka odigrali 16 utakmica, upisali su devet pobjeda, tri poraza i četiri remija. Iz Kupa kralja ih je izbacila Barcelona početkom februara i to u polufinalu. U posljednjih osam utakmica, Atletico je dobio samo tri. Simeoneovi igrači se ne mogu pohvaliti ni izvođenjem penala ove sezone, jer su realizovali samo tri od ukupno devet. Posljednja tri su promašili Griezmann, Kevin Gameiro i Fernando Torres. Međutim, Torres je u posljednja četiri nastupa postigao tri gola, a ekipa nema poraz u gostima ove godine. Također, Griezmann je upisao sedam pogodaka u 12 odigranih utakmica u 2017. godini.



Kevin Gamiro je za četiri minute i 47 sekundi postigao hat-trick te je rezultat 1:1 protiv Sporting Gijona pretvorio u 4:1 u meču odigranom u subotu.



Promjena na listi prijavljenih igrača nije bilo.



"Leverkusen je veoma jaka ekipa, posebno na krilima gdje se nalaze Karim Bellarabi i Lai Havertz. Naprijed imaju Javiera Hernandeza, koji je u dobroj formi. Učinit će sve da nam zagorčaju život", izjavio je Simeone.



Manchester City - Monaco



Manchester City ima razloga da bude itakako oprezan uoči susreta s Monacom na Etihadu. Francuski tim ima dobar omjer s engleskim klubovima u nokaut fazama. Monaco je u osminu finala stigao kao pobjednik grupe E, dok je City prošao kao drugoplasirani iz grupe C iza Barcelone.



Ipak, Građani traže svoje drugo četvrtfinale u historiji nakon prošlosezonskog plasmana u pomenutu fazu Lige prvaka. Ekipa menadžera Josepa Guardiole ima niz od devet utakmica bez poraza na domaćem terenu u utakmicama elitnog evropskog takmičenja s omjerom od šest pobjeda i tri remija. Guardiola se uspio plasirati u četvrtfinale u posljednjih sedam sezona vodeći Barcelonu i Bayern.



Sterlingu prijeti suspenzija, a Gabriel Jesus je slomio nogu 13. februara.



"Veoma su snažni, napadaju s Lemarom, Bernardom Silvom, Germainom i Falcaom, ali i s bekovima. Zbog toga je nemoguće kontrolisati njihove kontranapade", istakao je Guardiola uoči utakmice.



Monaco želi svoj drugi plasman u četvrtfinale u posljednje tri sezone. Posljednji put je u toj fazi nastupao 2015. godine. Ove sezone je francuski tim je igrao s Englezima u grupnoj fazi te je savladao Tottenham kao gost rezultatom 2:1. Omjer Monaca s engleskim klubovima je četiri pobjede, dva remija i dva poraza. Četiri puta je bio uspješniji od ukupno pet dvomeča s engleskim timovima u svojoj historiji.



Monaco je dobio 11 od 15 utakmica odigranih u svim takmičenjima od završetka grupne faze Lige prvaka, a doživio je samo jedan poraz. Falcao je postigao 13 golova u posljednjih 14 nastupa.



Jemerson je suspendovan, a isto prijeti i Kamilu Gliku.



Lista igrača prijavljenih za Ligu prvaka je doživjela promjene tako da su umjesto Megdija Beneddinea, Corentina Jeana i Adame Traorea na listu uvršteni Franco Antonucci, Dylan Beaulieu i Jorge.



"City je jak u tranziciji, imaju pet napadača, ali su dobri i defanzivno. Gledali smo njihovih šest posljednjih utakmica. Moramo izvršiti pritisak i napraviti im probleme. Svi igrači su na raspolaganju i spremni su za igru", kazao je trener Monaca Leonardo Jardim.



Obje utakmice počinju u 20:45 sati.