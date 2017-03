Nakon što smo sinoć saznali prva dva četvrtfinalista Lige prvaka, a to su postali Bayern i Real Madrid, večeras ćemo dobiti još dva kluba koja će ući među osam najboljih evropskih ekipa.

Nakon što smo sinoć saznali prva dva četvrtfinalista Lige prvaka, a to su postali Bayern i Real Madrid, večeras ćemo dobiti još dva kluba koja će ući među osam najboljih evropskih ekipa.

Barcelona - PSG (Nou Camp, 20:45, prvi susret 0:4)

Borussia Dortmund - Benfica (Signal Iduna Park, 20:45, prvi susret 0:1)

Barcelona će večeras pokušati ispisati historiju. Nijedna ekipa nije prošla dalje nakon što je prvi meč izgubila rezultatom 4:0, ali opstimistični trener Katalonaca Luis Enrique smatra kako njegova ekipa može zabiti i šest pogodaka i proći dalje.Barca će biti bez Vidala i Mathieua koji su povrijeđeni.Jedan od najboljih igrača PSG-a u prvom susretu Blaise Matuidi smatra kako njegova ekipa može sačuvati prednost."Ne bojimo se nikoga. Fokusirani smo samo na to kako ćemo mi odigrati. Messi je veliki igrač i poštujemo ga, kao i njegove saigrače. No, mi igramo odlično i van Pariza i s pravom očekujemo prolaz dalje", rekao je vezni igrač Svetaca.Što se tiče Parižana, pod znakom pitanja je nastup Di Marije, dok Motta definitivno neće igrati.Ter Stegen, Pique, Mascherano, Umtiti, Sergi Roberto, Rakitić, Busquets, Iniesta, Messi, Suarez, Neymar.Trapp, Kurzawa, Thiago Silva, Marquinhos, Meunier, Matuidi, Rabiot, Verratti, Di Maria, Cavani, Lucas.Borussia se iz Lisabona mogla vratiti sa mnogo boljim rezultatom od minimalnog poraza, a osim promašenog penala Aubameyang je promašio još nekoliko prilika koje većinom posprema u mrežu.Trener Borussije Tomas Tuchel smatra kako njegova ekipa zna igrati samo na gol više i da će tako biti i večeras."Ne vodim Chelsea, Juventus ili Atletico, pa da mogu biti siguran da nećemo primiti pogodak. Kada izađemo pred naše navijače, krenut ćemo automatski napadati od prve minute. Spremni smo za utakmicu, znamo da možemo postići mnogo golova i proći dalje", rekao je TuchelNjegov kolega na klupi Benfice Rui Vitoria iskazao je veliko poštovanje Borussiji, a posebno navijačima ekipe iz Dortmunda."Atmosfera koju prave navijači Borussije je bombastična i to je super jer mi volimo igrati pred punim tribinama. Tako je i na našem stadionu. Želimo pobijediti, ali to će zavisiti najviše od naše odbrane. Ekipe su se dobro upoznale u Lisabonu i očekuje nas veoma uzbudljiv dvoboj", rekao je Vitoria.Što se tiče izostanaka, Borussia će biti bez Reusa, Rodea, Götzea i Bendera, dok su gosti bez Fejse i Felipe Augusta.Bürki, Piszczek, Sokratis, Bartra, Durm, Dembele, Weigl, Guerreiro, Schmelzer, Aubameyang, Schürrle.Ederson, Nelson Semedo, Luisao, Lindelöf, Eliseu, Samaris, Pizzi, Salvio, Živković, Jonas, Mitroglou.