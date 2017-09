Osam utakmica nove sezone 2017/18. Lige prvaka je iza nas, a večeras od 20:45 sati čeka nas preostalih osam utakmica 1. kola grupne faze. Mečevi koji privlače najveću pažnju igraju se u Engleskoj i Njemačkoj gdje Tottenham dočekuje Borussiju Dortmund, Liverpool igra protiv Seville i RB Leipzig protiv Monaca.

Osam utakmica nove sezone 2017/18. Lige prvaka je iza nas, a večeras od 20:45 sati čeka nas preostalih osam utakmica 1. kola grupne faze. Mečevi koji privlače najveću pažnju igraju se u Engleskoj i Njemačkoj gdje Tottenham dočekuje Borussiju Dortmund, Liverpool igra protiv Seville i RB Leipzig protiv Monaca.

Na sinoćnjih osam utakmica postignuto je 28 golova, odnosno 3,5 po meču što je pokazatelj da su utakmice generalno bile izuzetno atraktivne. Pogodaka nije bilo samo u Rimu gdje su Roma i Atletico Madrid podijelili bodove (0:0), ali ni u tom meču nije nedostajalo šansi na obje strane.



Bosna i Hercegovina je sinoć imala ukupno četiri igrača koja su nas predstavljala, a to su Edin Džeko (Roma), Miralem Pjanić (Juventus), Ibrahim Šehić (Qarabag) i Jozo Šimunović (Celtic). Nažalost, niko od njih nije okusio slast pobjede, a jedini koji je sa svojim timom osvojio bod je Edin Džeko.



Večeras bi po prvi put u karijeri čari Lige prvaka mogao osjetiti Jasmin Mešanović koji bi se trebao naći u startnoj postavi Maribora u koji je ovog ljeta stigao iz aktuelnog prvaka BiH Zrinjskog. On je u dresu prvaka Slovenije već skupio 13 nastupa u ovoj sezoni od čega osam od prve minute. Za sada ima tri postignuta gola i četiri asistencije.



Grupa E



Liverpool - Sevilla (20:45 sati)



Maribor - Spartak Moskva (20:45 sati)



Meč između Liverpoola i Seville zanimljiv je iz više razloga. Pored toga što se radi o dva velika kluba i dva favorita ove grupe, radi se i o dva tima koja su u sezoni 2015/16. igrala finale Evropske lige u kojem je rezultatom 3:1 slavila Sevilla. Taj poraz je značio da Redsi ni prošle sezone neće igrati Lige prvaka, a propustili su je i u navedenoj sezoni u kojoj su igrali finale protiv španskog tima.



Posljednji put Redsi su igrali Ligu prvaka u sezoni 2014/15. kada su pod vodstvom Brendana Rodgersa svoj nastup okončali u grupnoj fazi. Jurgen Klopp i njegovi izabranici će pokušati otići korak dalje.



Domaćem timu će na raspolaganju konačno biti Philippe Coutinho koji je navodno žarko želio preći u Barcelonu ovog ljeta. Nedostajat će Adam Lallana koji je povrijeđen, dok je Mohamed Salah upitan. Sevilla ne može računati na povrijeđene Johannesa Geisa i Nolita.



Maribor i Spartak Moskva igraju jako važan meč pošto se očekuje da će se oni boriti za treće mjesto. Slovenci su u problemima jer su povrijeđeni Dare Vršič, Luka Zahović, Jean-Claude Billong i Lior Einbrom, a upitan je Denis Šme. Roman Zobnin i Zé Luís su povrijeđeni kod gostiju, dok su upitni Jano Ananidze i Serdar Tasci.



Grupa F



Šahtar Donjeck - Napoli (20:45 sati)



Feyenoord - Manchester City (20:45 sati)



U grupi F nas čekaju dvoboji u kojima uloge favorita pripadaju gostima od kojih se očekuje borba za prve dvije pozicije, ali Šahtar i Feyenoord su timovi čija historija i veličina ne smije biti zanemarena. Uz to, radi se o šampionima Ukrajine i Holandije.



Napoli i Manchester City imaju velike ambicije, posebno se to odnosi na Engleze koji su ovog ljeta ponovo uložili ogroman novac na pojačanja. Ljubitelji fudbala čekaju i njihov međusobni sraz zbog toga što oba tima gaje stilove fudbala koji preferiraju terensku dominaciju.



Za Ukrajince možemo reći da se još uvijek navikavaju na život poslije Mircee Lucescua, sadašnjeg selektora Turske, koji je na trenerskoj klupi boravio od 2004. do 2016. godine i u tom periodu osam puta osvojio nacionalno prvenstvo te u Evropi redovno igrao bitnu ulogu. Uostalom, 2009. godine Šahtar je osvojio Evropsku ligu, a u Ligi prvaka je 2011. godine igrao četvrtfinale. Prošle sezone Ukrajinci su vodstvom Paula Fonsece osvojili duplu krunu u Ukrajini, ali su ispali u kvalifikacijama za Ligu prvaka, dok su u Evropskoj ligi ispali u šesnaestini finala.



Feyenoord je prošle godine ispao u grupnoj fazi Evropske lige, a ovaj put se nalazi u Ligi prvaka pošto je aktuelni šampion Holandije. Na njega se gleda kao na najslabiju kariku grupe, ali mlada ekipa koju vodi Giovanni van Bronckhorst ima potencijal da iznenadi.



Grupa G



Porto - Bešiktaš (20:45 sati)



RB Leipzig - Monaco (20:45 sati)



Vjerovatno najujednačenija grupa u ovoj sezoni Lige prvaka gdje svaki tim ima puno pravo da se nada plasmanu u osminu finala. Blaga prednost u ide Monacu, pa onda Leipzigu zbog čega je posebno večeras, a bit će slično vjerovatno i u svakom kolu ove grupe, jako teško prognozirati ishode.



Monaco je i prošle sezone igrao u sličnoj grupi gdje su mu protivnici bili Bayer Leverkusen, Tottenham i CSKA Moskva, a on je zauzeo prvo mjesto. Nakon odlazaka brojnih igrača (Kylian Mbappe, Tiemoue Bakayoko, Benjamin Mendy, Bernardo Silva...) ovog ljeta, ostaje da se vidi kako će se Kneževi snaći u ovoj sezoni, jer su u prošloj sezoni osvojili francusko prvenstvo i ispali u polufinalu Lige prvaka od Juventusa.



RB Leipzig je uspio na okupu održati tim koji je prošle sezone odmah po ulasku u Bundesligu izborio direktan plasman u Ligu prvaka. Još su, među ostalim, stigli Kevin Kampl, Jean-Kevin Augusto i Bruma, a ukupno je na pojačanja uloženo 60,50 miliona eura.



Porto je standardan učesnik grupne faze Lige prvaka gdje je u posljednje tri sezone jednom igrao četvrtfinale i jednom osminu finala.



Šampion Turske je prošle sezone osvojio treće mjesto u grupi Lige prvaka iza Benfice i Napolija, a onda je u četvrtfinalu Evropske lige ispao nakon penala od Lyona.



Grupa H



Tottenham - Borussia Dortmund (20:45 sati)



Real Madrid - APOEL (20:45 sati)



Uz grupu gdje se nalaze Bayern Minhen, Atletico Madrid, Roma i Anderlecht, ovo je najteža grupa ove sezone Lige prvaka. Real Madrid kao osvajač posljednje dvije titule najelitnijeg klupskog takmičenja glavni je favorit za prvo mjesto u grupi, ali morat će se namučiti da ostvari taj cilj, jer Tottenham i Borussia su klubovi s ogromnom koncentracijom kvaliteta. Na kraju krajeva, Real je prošle sezone u svojoj grupi bio drugi iza Dortmunda.



Pobjeda Reala protiv APOEL-a, totalnog autsajdera ove grupe, ne bi smjela doći pod znak pitanja, a šta ćemo gledati na kultnom Wembleyju vjerovatno je pitanje koje privlači najviše pažnje u ovom kolu. Tottenham je na tom stadionu prošle sezone imao neslavan učinak u Ligi prvaka kada je zauzeo treće mjesto u grupi, a onda ispao u šesnaestini finala Evropske lige. No, i iznad Dortmunda su upitnici ponajviše zbog promjene na trenerskoj klupi gdje je sada Peter Bosz, a ne Thomas Tuchel.



Pijetlovima iz Londona će nedeostajati povrijeđeni Danny Rose, Georges-Kévin N'Koudou i Victor Wanyama, a suspendovan je Dele Alli, jedan od najvažnijh igrača u timu Mauricija Pochettina. U većim problemima je Bosz, jer on zbog povreda ne može računati na Marca Bartru, Juliana Weigla, Erika Durma, Sebastiana Rodea, Marcela Schmelzera i Raphaëla Guerreira, dok su upitni Neven Subotić i André Schürrle.