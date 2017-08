U utorak počinje UEFA-in kvalifikacioni turnir za Ligu prvaka za žene. SFK 2000 Sarajevo je u grupi 10 sa PAOK-om, albanskom Vllaznijom i Bettenbourgom iz Luksemburga, a tim povodom je danas u prostorijama kluba održana konferencija za medije na kojoj su se prisutnim predstavnicima medija obratile trenerica Samira Hurem te nogometašice Azra Numanović i Aida Hadžić.

U utorak počinje UEFA-in kvalifikacioni turnir za Ligu prvaka za žene. SFK 2000 Sarajevo je u grupi 10 sa PAOK-om, albanskom Vllaznijom i Bettenbourgom iz Luksemburga, a tim povodom je danas u prostorijama kluba održana konferencija za medije na kojoj su se prisutnim predstavnicima medija obratile trenerica Samira Hurem te nogometašice Azra Numanović i Aida Hadžić.

Azra Numanović (Foto: Nedim Grabovica/Klix.ba)

Aida Hadžić (Foto: Nedim Grabovica/Klix.ba)

"Sutra nas čeka naša prva kvalifikaciona utakmica, igramo s Vllaznijom. Igrale smo s njima prije dvije godine i pobijedile smo. Taj rezultat ništa ne znači, sada se spremamo za novi susret. Istina je da su nas napustile četiri iskusne igračice, ali vjerujem da će ih uspjeti zamijeniti mlade nogometašice koje su sada u sastavu. PAOK ima tradiciju prolaska dalje, oni imaju velike ambicije i sigurno da će biti jako neugodan protivnik. Albanke su se pojačale, dok ekipa iz Luksemburga igra prvi put. Mislim da je ova grupa izjednačena. Pritiska nemamo, najvažnije je da pružimo maksimum i ako se to dogodi, svi ćemo biti zadovoljni", rekla je Hurem, dodavši:"Po rejtingu mi smo nosioci, ali i PAOK ima tradiciju. Mi možda jesmo favoriti zbog rejtinga. Međutim, nedostajat će nam neke iskusne igračice, doživjeli smo smjenu generacije. Teško je nadoknaditi kvalitet, ali i pored nedostatka koji njihov odlazak predstavlja za nas, meni je drago što se to desilo, jer je njihov prelazak u Švedsku potvrda našeg dobrog rada", istakla je Hurem.Nakon Hurem, medijima se obratila i Azra Numanović."Ekipe stižu danas, sve smo dobro pripremili. Imamo iskustvo jer sedmi put organizujemo kvalifikacioni turnir. Sve će ekipe danas imati oficijelni trening, a što se naših priprema tiče, sve protiče bez problema i jedva čekamo da turnir počne. Publika je jako bitna i zbog toga pozivam sve da dođu da nam daju snagu i hrabrost da napravimo dobar rezultat. Velika je stvar kada imate nekoga da vas bodri. Ulaz je besplatan, utakmica je u 17:00 sati i podrška nam treba da krenemo dobro u ovaj turnir, posebno zbog mladih igračica koje imaju kvalitet, samo im možda nedostaje malo iskustva", istakla je Numanović.Potom je govorila jedna od najboljih igračica SFK 2000 Aida Hadžić."Atmosfera u timu je pozitivna i radna. Trudimo se da odradimo najbolje što možemo u pripremi utakmice, pa da to prenesemo na teren. Nevjerovatan je doživljaj igrati Ligu prvaka. Jedva čekamo da počne i da igramo utakmice, ne razmišljamo o statistici, jer onaj ko o tome razmišlja, obično ništa dobro ne napravi", rekla je Hadžić.