Skupština Fudbalskog kluba Željezničar koja je održana u subotu još jednom je pokazala da su u najtrofejnijoj bh. ekipi odlučili sve raditi transparentno.

Posebno interesantno bilo je izlaganje člana Upravnog odbora Dejana Nikolića, koji je zadužen za transfer politiku kluba.



Upravo ovaj segment bio je na meti kritika jer je mnogo igrača prodefilovalo Željinom svlačionicom, a rezultati u prošloj godini su izostali.



Najviše problema Plavi su imali na poziciji lijevog beka, a Nikolić je objasnio da su Želji prije angažmana Bevaba propali pregovori sa čak trojicom fudbalera.



"Bevab je bio tek četvrta opcija. Prvo je propao angažman Dženana Burekovića nakon što Savez nije uspio da riješi problem sa papirologijom, a nakon njega je i transfer kapitena Istre Darija Tomića. On je bio dogovorio sve uvjete, ali nakon što je otišao kući u Tuzlu javio je da se predomislio zbog novčanih sredstava. Treća opcija bio je sadašnji član FK Sarajevo Perica Ivetić. I sa njim su bili dogovoreni svi uvjeti, ali je tadašnji kapiten Aleksandar Kosorić prišao treneru i objasnio da igrači ne žele da im Ivetić postane saigrač. Nakon detaljnih razgovora donesena je odluka da bi Ivetić pokvario atmosferu u klubu", rekao je Nikolić.



Član Upravnog odbora FK Željezničar potvrdio je i interesovanje Plavih za Iliju Nestorovskog u vrijeme dok je on bio napadač Intera iz Zaprešića.



Podsjetimo, Makedonac trenutno nosi dres Palerma i jedan je od najboljih napadača Serije A, a u dosadašnjem toku prvenstva postigao je devet pogodaka kojima je dodao i tri asistencije.



"Spomenuo bih jedno ime, a to je Ilija Nestorovski. On danas igra u Palermu, a mi smo s njim pričali dok je bio u Interu iz Zaprešića", istakao je Nikolić.



Nestorovski je za Palermo potpisao prije ove sezone, a do sada je odigrao 23 utakmice za klub sa Sicilije.