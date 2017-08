Može li brazilski "poster boy" Neymar odvesti PSG na tron Evrope?

Ovog ljeta se u francuskoj Ligue 1 dogodila revolucija koju su napravili vlasnici Paris Saint-Germaina. Bogati Katarani su postavili novi svjetski rekord kada je riječ o nogometnim transferima. Brazilski nogometaš Neymar stigao je u glavni francuski grad, a ukupan transfer bio je 222 miliona eura.

Zadužio dres s brojem 10 koji su nosili Sušić, Ronaldinho, Ibrahimović...

Stigao u Grad svjetlosti uz reputaciju jednog od najboljih igrača današnjice

Pape u Kući slavnih PSG-a

Ovim potezom PSG se nametnuo kao prvi kandidat za naslov prvaka Francuske koji je u prošloj sezoni osvojio Monaco. Otkako su bogataši iz Katara postali vlasnici 2011. godine, klub je osvojio četiri uzastopne titule od 2012. do 2016. godine. U to vrijeme marširali su prvenstvom na krilima sjajnog Zlatana Ibrahimovića. Sada će pokušati napraviti iskorak više, prije svega u Evropi, u eri Neymara, 25-godišnjeg krilnog napadača koji je, zbog velike popularnosti u Brazilu, još tokom tinejdžerskih dana dobio nadimak "poster boy".''Neymara dočekujemo s mnogo sreće i ponosa. On je jedan od najboljih igrača svijeta, ima snažan karakter i sposobnosti vođe, što ga je učinilo velikim igračem. Donijet će pozitivnu energiju u naš klub. Za šest godina smo napravili ambiciozan projekt koji nas je već doveo na najviši nivo evropskog nogometa. Dolazak Neymara me je uvjerio da ćemo biti još bolji uz podršku naših navijača te da ćemo ostvariti snove", bile su riječi predsjednika PSG-a Nassera al-Khelaifija nakon historijskog transfera.Angažovanjem Neymara u sjenu su bacili ostale velikane francuskog nogometa, a brazilski reprezentativac otkrio je kako je sretan nakon dolaska u pariski klub.''Najveći izazov i motiv mi je to što želim pomoći klubu da osvaja titule koje navijači žele. Ambicije PSG-a su me privukle, kao i strast te energija koju sve ovo donosi. Odigrao sam četiri sezone u Evropi i spreman sam za novi izazov. Od sada ću činiti sve kako bih pomagao svojim novim saigračima, širio horizonte svog kluba i donosio sreću milionima naših navijača širom svijeta", izjavio je Neymar.U dobrom je raspoloženju nogometna Francuska, a posebno onaj dio kojem je pri srcu PSG, dočekali su vijest o transferu Neymara iz Barcelone. Odavno jedan strani igrač nije dočekan s toliko glamura u Gradu svjetlosti.Brazilac je zadužio dres s brojem 10, uz riječi ''svi su veliki igrači PSG-a nosili taj dres''. Prije svih Safet Sušić, Ronaldinho, Ibrahimović...Neymar je došao u klub koji ga je mnogo želio, koji je uložio velike napore da ga dovede. PSG mu je dao važnost koju on definitivno zaslužuje. Bez dvojbe, od njega se, temeljem svega što je izazvao njegov transfer, očekuje da pokaže ono zbog čega bi navijači PSG-a mogli reći: "To je to što nam je nedostajalo".Tu se naročito misli na iskorak na evropskoj sceni. Parižani su u Evropi često igrali sporednu ulogu u završnici Lige prvaka, a u elitnom klupskom evropskom takmičenju dolazili su do četvrtfinala. Sada žele napraviti korak više u Neymarovoj eri.Prema procjenama relevantnih nogometnih stručnjaka, Brazilcu se predviđa ne samo da će opravdati očekivanja, nego da će ubrzo postati veliki ljubimac navijača. Taj status stekao je i u prethodnim klubovima, ali je u Barceloni bio u Messijevoj sjeni. U pariski klub je stigao uz reputaciju jednog od najboljih igrača današnjice."PSG će biti moj novi dom, časno ću raditi kako bih opravdao njihovo povjerenje. Računam na podršku navijača, prijatelja, porodice i profesionalaca koji me prate, koji su imali mnogo problema u posljednje vrijeme. Oni zaslužuju mir. Bila je ovo teška odluka, ali sam je donio kao zreo 25-godišnjak. FC Barcelona, hvala za sve. PSG, stigao sam", poručio je Neymar.PSG je klub koji je formiran 1970. godine, a do sada su šest puta bili prvaci. Nacionalni kup su osvojili jedanaest puta, što je rekord u Francuskoj. U tadašnjem Kupu UEFA dotakli su vrh 1996. godine, dok su pet godina poslije osvojili i Intertoto kup. Pristalice PSG-a nadaju se kako će s Neymarom tim izgledati kao organizirana cjelina koja će lako izlaziti nakraj s protivnicima.Nekadašnji selektor reprezentacije Bosne i Hercegovine Safet Sušić od jula ove godine dio je Kuće slavnih francuskog Paris Saint-Germaina. Proslavljeni bh. nogometaš je za PSG odigrao 344 utakmice u kojima je postigao 85 golova, što je dovoljno za sedmo mjesto na listi najboljih strijelaca Parižana svih vremena. Po broju nastupa je na trećoj poziciji, a čak 95 asistencija smjestilo ga je na lidersku poziciju PSG-a. U "Hall of Fame" su i Ibrahimović, Ronaldinho, Okocha, Weah, Ginola...Ne sumnjamo da će se ovim velikanima u budućnosti pridružiti i Neymar...